La furia de Moria con quienes la atacaron tras ser convocada por el Gobierno para recibir la vacuna rusa contra el COVID-19.

Luego de que se conociese que el plan de inmunización contra el coronavirus para un listado de famosos convocados por el Gobierno de la Provincia diese marcha atrás por falta de dosis, Moria Casán aprovechó para publicar un furioso descargo en su cuenta de Twitter dirigiéndose a todos los que la criticaron por querer vacunarse con la Sputnik V. "Denuncio discriminación a mi persona porque soy de riesgo", sentenció "La One".

La actriz de "Brujas" hizo un fuerte descargo por las críticas que recibió al declarar que se iba a vacunar contra el COVID-19 y estalló contra los trolls y haters que la acosaron en redes sociales. "Quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una era como esta, donde el mundo está paralizado por el COVID-19", expresó Moria en un posteo que tituló "Carta para algunes?".

Y siguió: "Soy una ciudadana argentina que le debe todo a este maravilloso país que amo, donde pago mis impuestos, que me mantengo desde los 12 años, que lo primordial en mi vida siempre ha sido la salud. Yo soy esencial porque tengo más de 70 años, tengo una hija y 2 nietos (...) denuncio discriminación hacia mi persona porque soy de riesgo, porque tengo salud y quiero seguir teniéndola".

Para finalizar, la mamá de la actriz Sofía Gala Castiglione largó la "lengua karateca" con un filoso comentario: "Jamás me victimicé pero esta vez los acuso de ignorantes, prejuiciosos y de colgarse de mi fama porque ustedes no representan nada porque si consideran que un famoso no representa nada, para qué hablan y usan mi imagen?".

El listado de alrededor de cien famosos que el Gobierno pensaba inmunizar con la Sputnik V incluía los nombres de Víctor Hugo Morales, Andrea del Boca, Santos Biassati, Graciela Borges, Pablo Echarri y Moria Casán, entre otros.