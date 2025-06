¿Por qué no recalentar las empanadas en el microondas?

Cómo recalentar empanadas

Hay determinados alimentos que pierden su calidad pero más que nada el sabor cuando sometidos a procesos de recalentamiento incorrectos. Si bien el microondas es un electrodoméstico de gran utilidad no es recomendable para darle calor a las empanadas que se encuentran frías. Hay otros métodos que son más eficaces, aunque demandan esperar un par de minutos más.

Hay una serie de efectos que se aplican sobre la superficie de determinados alimentos cuando son sometidos a las olas de calor que salen del dispositivo. En algunos casos, son efectivos y permiten tener un plato de comida a una temperatura ideal en cuestión de pocos minutos. Mientras que en otros se detectan resultados que no son para nada agradables para el contacto con el paladar. El caso de las empanadas es uno de ellos y sin importar el relleno que dispongan.

¿Por qué no recalentar empanadas en el microondas?

La recomendación que dan algunos expertos de la cocina es que la empanada no debe ser sometida a las ondas de calor que el microondas ofrece. Esto es producto que pueden generar un efecto de humedad en el interior, además de que la masa pasará de crocante a tener cierta elasticidad. También hay chances de que el relleno disponga de partes que se encuentren a temperatura ambiente.

Horno: precalentarlo a 180 °C, colocar las empanadas en el interior y dejarlas allí durante 15 minutos. Van a salir como nuevas y se podrá disfrutar de su sabor nuevamente.

Sartén: calentarlo, no hacer uso de aceite, manteca o cualquier otro elementos y luego colocar las empanadas. El secreto está en ir girándolas cada cinco minutos para que recuperen calor de forma uniforme.

Freidora de aire: se las coloca en la bandeja, se configura la temperatura en 180 °C y se las recalienta en un intervalo que vaya de 5 a 7 minutos.

Por otro lado, las que se encuentran congeladas es necesario dejarlas que adquieran temperatura ambiente durante unos minutos y luego colocarlas al horno. El cambio brusco de valores puede generar que la masa se rompa o se adhiera la superficie. Algo que provoca que el alimento quede dañado de gran manera y no se pueda disfrutar como corresponde.