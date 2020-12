Insólito: Carrió "enterró" un locro en un placard de Ushuaia

La ex diputada de la Coalición Cívica Elsa "Tata" Quiroz contó una anécdota con Elisa Carrió en la presentación del libro que recorre la vida legislativa de la aliada de Mauricio Macri.

"Después de un día de mucha actividad en Ushuaia, nos quedó a la noche ir a un locro que hacían en una escuelita. Lilita no daba más, ninguno de nosotros daba más. Entonces, pidió que le traigan el locro al hotel, porque no se lo quería perder. Y le trajeron el locro una olla enorme" contó Quiroz quien reveló que el entonces vocero de Carrió, Matías Mendez, se fue de la habitación al ver que las personas de la escuela se acercaron al hotel acarreando la enorme olla para que la diputada coma.

Quiroz contó que después de comer el locro tuvieron el problema de la olla que despedía olor a la comida y no sabían donde meterla. "Hay que enterrar al locro", gritó Carrió en la presentación rememorando la situación. Quiroz agregó que entonces decidieron meter la olla en el placard y taparla con ropa para poder dormir. "Vieron que en las películas de asesinato, la gente aparece muerta en el placard", agregó la líder de la Coalición Cívica.

"Todo esto fue porque Carrió quería comer el locro que le hicieron en la escuela", afirmó Quiroz, mientras Carrió se tiraba hacia atrás en la sillas riendo a carcajadas y pedía que cuenten más anécdotas. La presentación de "Mi legado político" es una una compilación del trabajo que realizó la ex diputada desde 1994 hasta 2020, se llevó a cabo mediante una charla en la que participaron varios dirigentes de la Coalición Cívica.

En el cierre del evento, la co-fundadora de Juntos por el Cambio señaló que la Coalición Cívica "es un ejemplo donde no se pagaron precios por llegar al poder" y "no hubo financiamiento con los grandes empresarios". En la misma línea, agregó: "No cedimos a determinadas alianzas que podían comprometer nuestra historia, salvo en casos excepcionales para sacar a la Argentina del fascismo de Cristina".

De esta manera la dirigente (que renunció a su bancada de diputada nacional en marzo, aduciendo motivos de salud) hizo una referencia a la conformación de la alianza llamada entonces Cambiemos, que derrotó al kirchnerismo en 2019 y llevó a Macri a la Presidencia de la Nación.

Tras esa breve mención, Carrió continuó con un repaso de su historia política y expresó: "No llegue a la Presidencia porque no transamos, ni con el establishment, ni con el poder financiero, pero demostramos que se puede hacer política con valores".

"Ejercemos el poder, a lo mejor no desde un despacho oficial, pero no hay dudas de que lo ejercemos", sostuvo la dirigente, quien calificó a la Coalición Cívica como "una gran familia" y señaló: "Nos divertimos mucho, nos peleamos mucho".

La ex diputada subrayó que "la Coalición Cívica es un tren, algunos se bajaron después se volvieron a subir, pero la locomotora siguió" y en tono de broma, agregó: "No se va amover de los principios, porque yo voy a resucitar de entre los muertos y les pego".