Así saldrán las elecciones del domingo según la numerología: "Reconstrucción y poder"

Mientras los analistas políticos se enfocan en encuestas y estrategias, la numerología ofrece una mirada alternativa sobre el escenario electoral de las próximas votaciones del domingo 26 de octubre. En tiempos de incertidumbre, los números también pueden contar una historia: la de las energías que acompañan a quienes aspiran a ocupar una banca en el Congreso.

La numeróloga Paula Martín, creadora del espacio Alma de León, analizó las fechas de nacimiento y los arcanos mayores del tarot de los principales candidatos. “La numerología parte de la fecha de nacimiento para revelar fortalezas, desafíos y misiones personales. Propone una mirada simbólica sobre el poder, las decisiones y los momentos de transformación”, explica.

El próximo domingo 26 de octubre el pueblo argentino irá a votar.

Según su lectura, Diego César Santilli, referente de La Libertad Avanza (lista 503), tiene un número de vida 15 asociado al arcano El Diablo, símbolo de ambición, poder de seducción y obsesión por el control.

El excanciller Jorge Taiana (Fuerza Patria) comparte con Santilli el número 15, lo que le otorga una energía de "reconstrucción y poder". En el polo opuesto, Juan Manuel López (Coalición Cívica ARI) y Manuela Castañeira (Movimiento Avanzada Socialista) vibran con el número 19, El Sol: liderazgo, optimismo y empuje, pero con riesgo de exceso de ego.

En tanto, Ricardo Alfonsín, del Proyecto Sur, y María Eugenia Talerico, de Alianza Potencia, comparten la energía del Maestro Constructor: credibilidad y constancia, aunque sin resultados inmediatos. El abogado Fernando Burlando, de Propuesta Federal para el Cambio, y Florencio Randazzo, de Provincias Unidas, atraviesan un número 6 vinculado a Los Enamorados: introspección, toma de decisiones y redefinición de prioridades personales y políticas.

A qué hora comienza la veda electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) establece que la veda electoral comience 48 horas antes de la jornada de votación, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y proteger la libertad de decisión del electorado. Este año, la veda electoral regirá en todo el país desde el viernes 24 de octubre a las 8:00 de la mañana y se mantendrá hasta el cierre de los comicios del domingo 26, momento en el que finaliza el horario de votación. Durante ese período estarán prohibidas las actividades proselitistas, la difusión de encuestas y la realización de actos públicos vinculados a la campaña.