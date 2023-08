"Luis Miguel" participó de las PASO 2023 y ocurrió algo insólito

El doble del Sol de México votó en La Rural y vivió una insólita situación. Las fuertes declaraciones del artista por las demoras.

El furor por Luis Miguel no se detuvo ni con las elecciones PASO 2023. El artista mexicano este domingo no tiene show ni tuvo que preocuparse por votar, sin embargo su doble argentino si tuvo que cumplir con su deber cívico y vivió una insólita situación en la fila del colegio porque se olvidó el DNI.

Al imitador del Sol de México le tocó votar en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y no pasó desapercibido entre las personas que esperaban sufragar. El artista votó sin problemas y al momento de retirarse se olvido de agarrar su documento de identidad, el cual quedó en poder de las autoridades de mesa.

“En teoría vine aquí a votar”, explicó “Luismi”, en diálogo con Crónica TV y luego subrayó: “Me olvidé el documento”. A continuación, el hombre explicó que estaba haciendo la fila para poder recuperar su DNI. “Me olvidé el DNI y ahora tengo que hacer toda esta cola, ¿te parece?”, dijo indignado. En ese sentido, se mostró enojado al respecto y lanzó: “No me lo quieren dar esos cabrones”.

Asimismo, aclaró que todo se estaba atrasando porque estaba Patricia Bullrich votando en la misma institución: “Todavía está, se quedó ahí”, contó, sobre la precandidata a presidenta que tuvo varios inconvenientes con el voto electrónica. Luego, el artista explicó que no tiene ninguna prioridad para que le puedan devolver su documento de identidad.

Al ser consultado por los requisitos que debe cumplir para poder votar, rápidamente aclaró que tiene doble ciudadanía. “¿Qué pasó que estás despistado? ¿Saliste?”, le preguntó, a lo que el hombre contestó: “Salí. Ayer tuve el día libre”. Antes de que termine la frase, el cronista volvió a repreguntarle: “¿Cómo qué saliste? Estábamos en veda, no podés salir”.

Cuando se le preguntó si salió igual, a pesar de la veda electoral, el doble “Luismi” contestó afirmativamente, y agregó: “Yo cierro los boliches”. A pesar del humor, se mostró molestó por tener que esperar para que le devuelvan su documento. En ese sentido, aclaró que tenía que volverse a México cuanto antes y, al no devolverle su documento, lo estaban retrasando. “Tengo que volver a México, darle de comer a mis hijos, y volver aquí”, remarcó.

PASO 2023: con qué DNI se puede votar

Este domingo 13 de agosto se están llevando a cabo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En esta instancia habrá una participación obligatoria de los electores habilitados, quienes definirán las coaliciones políticas y candidatos a presidente que se desarrollarán en las elecciones generales del 22 de octubre.

En este año, en nuestro país se va a elegir presidente, vicepresidente en compañía de los 43 representantes del Parlasur y los 130 diputados y 24 senadores que integrarán el Congreso de la Nación. En diferentes jurisdicciones también se votará por algunos cargos locales.

Para ejercer este importante derecho ciudadano se debe figurar en el padrón electoral y además habrá que acreditar la identidad durante el instante del sufragio. Por ello, la autoridad de mesa debe corroborar la documentación de cada persona que se acerque a votar.

Según información presentada por la Cámara Nacional Electoral, estos serán los documentos válidos para votar en las elecciones que se realizarán este año en Argentina:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica.

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

Tarjeta del DNI libreta celeste.

DNI tarjeta.

Se debe añadir que el documento debe ser el mismo o posterior al que aparece en el padrón. De este modo, se impedirá que voten aquellos ciudadanos que cuenten con el anterior y tampoco los que presenten el DNI digital.

¿Qué pasa si no voto en las próximas elecciones PASO 2023?

El Artículo 125 sostiene que en caso de no votar se considera una "falta electoral" del Código Nacional Electoral. Por ello, quienes no concurran a ejercer los sufragios tendrán que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. En caso de no realizar este proceso tendrá que pagar una multa que va desde los 50 a 500 pesos para mayores de edad.

Si el ciudadano no abona la multa, podrá ser incorporado al Registro Nacional de Infractores al Deber Votar, lo que genera consecuencias representativas donde se destaca que no podrá realizar trámites durante un año, como por ejemplo solicitar un pasaporte. Tampoco tendrá la posibilidad de desempeñar alguna función o empleo público durante los siguientes tres años.