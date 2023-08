Con qué DNI se puede votar en el 2023 en las elecciones

Para ejercer tu derecho a voto tendrás que presentar la documentación actualizada. Qué pasa si perdí el DNI.

El 2023 es un año fundamental en Argentina y este próximo 13 de agosto se van a llevar a cabo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En esta instancia habrá una participación obligatoria de los electores habilitados, quienes definirán las coaliciones políticas y candidatos a presidente que se desarrollarán en las elecciones generales del 22 de octubre. Cuál es la documentación válida para estos comicios.

En este año, en nuestro país se va a elegir presidente, vicepresidente en compañía de los 43 representantes del Parlasur y los 130 diputados y 24 senadores que integrarán el Congreso de la Nación. En diferentes jurisdicciones también se votará por algunos cargos locales.

Para ejercer este importante derecho ciudadano se debe figurar en el padrón electoral y además habrá que acreditar la identidad durante el instante del sufragio. Por ello, la autoridad de mesa debe corroborar la documentación de cada persona que se acerque a votar.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en las PASO 2023?

Según información presentada por la Cámara Nacional Electoral, estos serán los documentos válidos para votar en las elecciones que se realizarán este año en Argentina:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica.

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

Tarjeta del DNI libreta celeste.

DNI tarjeta.

Se debe añadir que el documento debe ser el mismo o posterior al que aparece en el padrón. De este modo, se impedirá que voten aquellos ciudadanos que cuenten con el anterior y tampoco los que presenten el DNI digital.

¿Qué pasa si no voto en las próximas elecciones PASO 2023?

El Artículo 125 sostiene que en caso de no votar se considera una "falta electoral" del Código Nacional Electoral. Por ello, quienes no concurran a ejercer los sufragios tendrán que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. En caso de no realizar este proceso tendrá que pagar una multa que va desde los 50 a 500 pesos para mayores de edad.

Si el ciudadano no abona la multa, podrá ser incorporado al Registro Nacional de Infractores al Deber Votar, lo que genera consecuencias representativas donde se destaca que no podrá realizar trámites durante un año, como por ejemplo solicitar un pasaporte. Tampoco tendrá la posibilidad de desempeñar alguna función o empleo público durante los siguientes tres años.

¿Qué pasa perdí el DNI antes de las votaciones?

En caso de haber sufrido la pérdida o robo de tu DNI, desafortunadamente no podrás ejercer tu voto debido a que no tendrás la posibilidad de acreditar tu identidad ante la mesa de votación. En este caso, tendrás que justificar tu ausencia en los siguientes 60 días ante las autoridades respectivas. Deberás presentar la denuncia policial que argumenta tu ausencia en las elecciones.