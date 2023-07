Encuestas: paridad entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio con Milei a la baja

Los últimos sondeos muestran a Unión por la Patria y Juntos por el Cambio en situación de empate técnico, con La Libertad Avanza estancada. De acuerdo a la encuesta de Opina Argentina, la coalición opositora llega al 30% de intención de voto, con sus dos fórmulas presidenciales igualadas en el 15%. En tanto, el oficialismo sumó 29% entre el 26% de Sergio Massa y el 3% de Juan Grabois. Otro sondeo, pero en la provincia de Buenos Aires, también dio una gran paridad, un dato preocupante para el peronismo.

Las últimas encuestas muestran una paridad en los márgenes de error entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria en las PASO del mes que viene, con La Libertad Avanza estancado o retrocediendo algunos puntos respecto a las anteriores mediciones, con lo que se desdibuja el escenario de tres tercios. También resulta pareja la pulseada en la oposición entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, algo que seguramente multiplicará la tensión en el último tramo de una interna explosiva. En tanto, Sergio Massa supera ampliamente a su contrincante Juan Grabois y entre ambos ya alcanzan aproximadamente la intención de voto que se le adjudicaba a Cristina Kirchner. Un toque de alerta para el oficialismo es que la paridad se extiende también a la provincia de Buenos Aires, territorio en el que se supone debería sacar ventaja.

El sondeo nacional fue realizado por la consultora Opina Argentina, que dirige Facundo Nejamkis, con la modalidad de encuesta domiciliaria entre el 28 de junio y el 7 de julio en base a 1.404 entrevistas en todo el país. La primera lectura, explicó Nejamkis, es que comparando con las encuestas de meses anteriores, el escenario de tres tercios que se había planteado ahora podría denominarse de "tercios atenuado", con un Javier Milei en descenso.

En la suma de candidaturas, Juntos por el Cambio aventajó por mínima diferencia a Unión por la Patria: 30 a 29%. En lo referido a la interna, en los últimos tiempos aparecieron varias encuestas en las que se veía arriba a Bullrich y también alguna que lo mostraba por encima al jefe de gobierno porteño. En esta hay paridad total: 15 a 15%, a menos de un mes de las PASO. Este domingo, ambos jugarán un nuevo round en las primarias de Santa Fe en las que Bullrich apoya a la senadora Carolina Losada mientras que Rodríguez Larreta espera festejar en el búnker de Maximiliano Pullaro. Una lógica que se da en los sondeos es que en la medida que baja Milei sube el voto a Bullrich. En este caso, Milei bajó pero no demasiado, dado que se estacionó en el 22%.

"Ese casi 30% de Massa más Grabois es el núcleo duro que el peronismo mostró que mantiene en cualquier circunstancia, aún en las elecciones que perdió", explicó Nejamkis respecto al caudal del oficialismo en diálogo con El Destape Radio. En una pulseada que se presenta muy desigual, Massa alcanzó el 26% de intención de voto contra el módico 3% de Grabois. "Ese núcleo duro lo mantiene y, por otro lado, no hay en la oferta electoral una opción que pueda considerarse reemplazo del peronismo", agregó.

Si Milei se estabiliza en este margen y no sigue cayendo, Nejamkis asimiló el escenario a las elecciones de 2015 en las que Daniel Scioli sacó como candidato del PJ un 37%, seguido de Mauricio Macri el 34%, con Massa por ese entonces como tercera fuerza con el 21,4%. La diferencia en este caso es que hay mayores posibilidades de que Juntos por el Cambio sea la coalición que aparezca en la primera posición.

Con una tercera fuerza que se mantenga por encima del 20% prácticamente vuelve imposible un triunfo en primera vuelta y asegura el ballotage. En ese orden, la elección de Massa como candidato del oficialismo aparece como una buena opción porque en los escenarios de segunda vuelta quedó apenas un punto por debajo de Rodríguez Larreta y superando por tres puntos a Bullrich, mostrándose muy competitivo.

"Los moderados siempre rinden mejor en escenario de ballotage porque el elector moderado no gusta votar de candidatos radicalizados, mientras que los electores radicalizados no tienen problema en votar a un moderado si sirve como oposición a que triunfe un candidato que no les gusta", añadió el consultor. Según estos números, también parece acertada la estrategia que Massa mostró en la última semana de polarizar con Bullrich para posicionarla como su rival.

Hay encuestadores que trabajan para el oficialismo que en los últimos días se mostraban preocupados porque no veían claro el sendero por el que Massa podría seguir creciendo electoralmente. Porque si bien ya sumó los votos que se esperaban, su imagen se mantiene baja. Esto trabajo lo confirma: sólo un 5% respondió tener una imagen muy positiva del ministro de Economía mientras que otro 27% la consideró "algo positiva", sumando un 32% de miradas favorables, no demasiado distante de su actual intención de voto. Pero Nejamkis relativizó esa visión negativa porque no es algo exclusivo del ministro de Economía. "Ningún dirigente despierta grandes expectativas en la sociedad: todos los políticos relevados tienen diferencial de imagen negativa y ninguno supera el 35% de imagen positiva", se describió en el sondeo de Opina Argentina.

Pero no sólo aparecen síntomas de preocupación respecto a la imagen de Massa, que seguramente se modificará en la medida que consiga resultados económicos y ofrezca alguna respuesta que refuerce el poder adquisitivo de los salarios. También hay preocupaciones territoriales. Unión por la Patria por ahora no muestra en la provincia de Buenos Aires una ventaja que le permita recuperar lo que podría perder en las provincias de la región centro, habitualmente favorables a la oposición.

La semana pasada, El Destape anticipó el último sondeo nacional de la consultora Analogías, cercana al oficialismo. Al igual que el de Opina Argentina, mostraba la suma de las fórmulas de la oposición apenas por encima de las oficialistas: 32,7 a 32,4%. Ahora se conoció el trabajo de la misma consultora correspondiente a la provincia de Buenos Aires realizado en la segunda semana de julio, donde se midió tanto fórmulas presidenciales como para la gobernación.

La fórmula que componen Massa con Agustín Rossi resultó la más votada individualmente con el 29,6%, en una interna despareja con Juan Grabois-Paula Abal Medina que consiguieron el 3,3%, sumando entre ambos el 32.3%, casi un calco de lo que había resultado en el sondeo realizado por la misma consultora a nivel nacional. En cambio, a Juntos por el Cambio le fue mejor si se suma lo obtenido por Bullrich-Luis Petri -23,6%-, que en la Provincia aparecen claramente por encima de Rodríguez Larreta-Gerardo Morales, que apenas arrimaron un 10%. La suma de las dos fórmulas alcanzó el 33,6%, más de un punto por arriba del oficialismo. El porcentaje de Bullrich se explica por el escaso 14,7% de Milei-Villarruel.

En el caso de la intención de voto a gobernador, Axel Kicillof se posicionó mejor que las fórmulas presidencial con el 35.1% de intención de voto. En Juntos por el Cambio, Diego Santilli obtuvo el 20,9% contra el 14,5% de Néstor Grindetti, sumando entre ambos el 35,4%, tres décimas apenas por encima del gobernador. Resultó notoria la diferencia de intención de voto entre Rodríguez Larreta como candidato a presidente -10%- y Santilli -20,9%- como su candidato a gobernador. Nadie puede imaginar que se dé semejante porcentaje de corte de boleta, así que -de confirmarse la tendencia de este trabajo de Analogías- seguramente el jefe de gobierno traccionará para abajo a su candidato en Provincia. Un caso similar se da con Carolina Píparo, quien como candidata de La Libertad Avanza obtuvo un 8,2%, bastante por debajo de Milei.

El trabajo bonaerense termina con un ejercicio de proyección de la intención de voto en base a los indecisos de acuerdo a cada segmento de opinión y el resultado fue de extrema paridad entre Unión por la Patria -38,4%- contra Juntos por el Cambio -38,6%-, en un territorio que de antemano se presume favorable al peronismo. Sólo para recordar, allí en las elecciones de 2019 la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner sacó el 51,2% de los votos y Kicillof como gobernador llegó al 52,4%.