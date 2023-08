Las perlas de las PASO 2023: el desliz del doble de Luis Miguel, Spiderman y otros más

Los episodios más divertidos e insólitos de la jornada electoral. Los mejores memes que dejó esta elección.

Las elecciones PASO 2023, al igual que sucede en cada jornada electoral, dejó momentos desopilantes en distintos puntos del país. Más allá de las trascendencia que tiene elegir a los candidatos de que participarán de las Generales de octubre, las redes sociales sacaron a relucir lo momentos más divertidos y desopilantes.

El furor por Luis Miguel no cesó ni por la veda electoral, pues el doble del cantante mexicano se acercó a La Rural y tras emitir su voto se olvidó su DNI. El episodio quedó registrado por las cámaras de Crónica TV y el artista no dudó en manifestar su enojo con la situación.

También hubo personas con pedido de captura que no pudieron contener sus ganas de votar y terminaron detenidos. Además, Patricia Bullrich y sus problemas para emitir su voto electrónico en la elecciones de autoridades porteñas generó decenas de memes y se volvió tendencia en Twitter.

Al igual que en otros años, se vivieron momento muy divertidos en las mesas de votaciones, ya sea por la indumentaria especial que eligieron algunas personas para sufragar o por la presencia de especies que no estaban habilitadas para emitir su voto. Y también hubo boletas extrañas que sobresalieron en el cuarto oscuro.

Los memes más divertidos de las PASO 2023