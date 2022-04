Christian Petersen explotó contra Queijeiro y Rodrigo Noya: "Son un desastre"

El chef del Hotel de los Famosos no tuvo piedad contra Queijeiro y Rodrigo Noya. Los dos participantes olvidaron un importante detalle en el armado de la masa.

El Hotel de los Famosos continúa su camino y son muchos los participantes que todavía continúan en competencia. Walter Queijeiro y Rodrigo Noya son dos de ellos, y ambos fueron regañados por el chef Christian Petersen en una actividad culinaria. "Son un desastre", les dijo. ¿Qué fue lo que pasó?

Ambos como equipo tuvieron que llevar adelante una receta que no siguieron al pie de la letra. Olvidaron poner ralladura de limón en la masa, y esto generó el enojo de Christian Petersen. ""Le pones un poco de azucar,¿y esto?", exclamó Rodrigo Noya, aludiendo al ingrediente que no habían colocado en la preparación y que todavía tenían apartado y sin uso.

"El huevo para que dore, esto estuvo adentro de la masa. ¿No lo pusieron adentro de la masa?", consultó Christian Petersen, a lo que Walter Queijeiro y Rodrigo Noya respondieron: "No, no te vi yo con la ralladura. Ninguno de los dos te vio".

En ese momento, Christian Petersen retó a Rodrigo Noya y Walter Queijeiro y también les brindó una solución rápida para poder subsanar el error en la preparación. "Ah, bueno. ¿Pero no me vieron que el paso era poinerle ralladura de limón? Bueno, son un desastre, no pasa nada. Sigamos para adelante, le pondremos más miel".

Kate Rodríguez denunció xenofobia en El Hotel de los Famosos: "Se burlaban"

En El Debate del Hotel de los Famosos, la ex TyC Sports acusó que varios participantes la “tenían de punta" y explicó: "No se vio en el vivo, pero yo pasaba caminando y algunos se burlaban de mi acento”. Además, opinó que en la actualidad “es difícil ser extranjera en la televisión" y destacó que "mucha gente quiere estar en la tele, estudia, hace cosas para ir a castings… ahora, que esté una negrita extranjera con carácter y personalidad no gusta”.

“Sé que estoy generalizando, pero a mucha gente le pasa... Se burlaban de mi acento dentro del hotel”, insistió Kate Rodríguez. Cuando Lussich y Pallares le pidieron que mencionara de quiénes se trataba, la centroamericana señaló que “principalmente eran ´Majo´ Martino, Rodrigo Noya y Martín Salwe”.

Incluso, Kate indicó que ciertos exrivales en el certamen le “tocan todo el tiempo en la herida" y reiteró: "Yo me doy cuenta cuando la gente hace imitaciones cariñosamente o de mala leche. Se juntaban y a mí eso no me gustaba”. Igualmente, la modelo aclaró: “Yo amo a este país con toda mi alma y no voy a generalizar, pero esas tres personas me atacaron por ser extranjera. Después, me quedo con los millones de argentinos que no discriminan”.