¿Puede volver a nevar en Buenos Aires este invierno? La palabra de expertos

Conocé las razones detrás de las escasas probabilidades de que la nieve cubra esta hermosa ciudad. Aprendé sobre su ubicación geográfica, su clima templado y los factores que influyen en la ausencia de nevadas.

Con el descenso significativo de las temperaturas mínimas, cada invierno surge la pregunta sobre la posibilidad de que vuelva a nevar en la Ciudad de Buenos Aires. Más cuando se acerca el 9 de julio, fecha en la que se pudo ver la nieve por última vez en gran parte de la provincia.

Tras temperaturas inusualmente cálidas para junio, que superaron los 20 grados Celsius, el fin de semana pasado llegó el frío al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la entrada de una masa de aire extremadamente frío desde el océano Pacífico hacia Argentina.

Sin embargo, el frío por sí solo no es suficiente para que se produzca nieve. Según los expertos, las condiciones ideales para que se produzca una nevada incluyen temperaturas cercanas a los 0 grados Celsius tanto en la base de las nubes como en el suelo, además de la presencia de humedad y precipitaciones.

Estas condiciones no suelen darse con frecuencia en la Ciudad de Buenos Aires, ya que requieren que la masa de aire polar tenga ciertas características que son difíciles de encontrar en la zona del Río de la Plata.

"Cabe mencionar que el aire frío debe encontrarse en altura y no en la superficie, donde estamos nosotros. Esto no está ocurriendo, no va a ocurrir y no es algo común en esta zona", explicó Cindy Fernández, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, es necesario que la humedad varíe de una manera específica y, lo más importante, debe haber nubosidad y precipitación.

La nieve es un tipo de precipitación, por lo tanto, si seguimos teniendo un cielo despejado, no habrá nevadas por más frío que haga. En nuestra zona, cuando hace frío, generalmente el cielo está despejado", concluyó Fernández.

¿Cuántas veces nevó en Buenos Aires?

La primera de las dos nevadas registradas en el área metropolitana de Buenos Aires ocurrió el 22 de junio de 1918. Aquella nevada superó a la ocurrida casi 90 años después, el 9 de julio de 2007.

Según el SMN las condiciones climáticas no están dadas para que nieve otra vez, luego del incremento anual de las temperaturas medias en todo el país.

Durante aquel día patrio, las temperaturas oscilaron entre los 0.6 grados Celsius y 1.7 grados Celsius, y la nieve cayó en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde el mediodía hasta altas horas de la madrugada del día siguiente.

Aunque es poco probable que se repitan nevadas en la Ciudad de Buenos Aires en el corto plazo debido a las condiciones climáticas actuales, el recuerdo de las ocasiones anteriores nos hace apreciar la rareza y la belleza de este fenómeno natural en nuestra región.

Así que, aunque la nieve sea un acontecimiento poco frecuente en la Ciudad de Buenos Aires, seguiremos esperando con ilusión la posibilidad de un invierno blanco en algún momento futuro. Mientras tanto, podemos disfrutar del frío invernal y buscar otras formas de disfrutar de la estación sin necesidad de la nieve.