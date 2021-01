Una de las grandes polémicas de la semana tuvo que ver, otra vez, con la vuelta a las clases presenciales en lo largo y ancho de la Argentina. Desde la oposición, con el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, dejaron en claro que la intención es retornar el próximo 17 de febrero. Ante esto, en diálogo con la prensa, la secretaria gremial de CTERA, Alejandra Bonato, comparó la circulación del virus en las aulas con la circulación que hay en las fiestas clandestinas debido a la cantidad de personas que se encuentran en un establecimiento.

Tras esto, en Todo Noticias (TN), Miguel Díaz de UDOCBA habló de las últimas declaraciones y apuntó directamente contra el ex presidente Mauricio Macri: "Creo que ayer se despertó y dijo: 'Eureka, tengo una idea, voy a pedir que empiecen las clases ya'. Estamos en 15 de enero, estamos hablando de cuándo empiezan las clases. La Ciudad de Buenos Aires ha tomado la decisión, antes de ayer, de empezar el 17. Yo pensé que el ministro de Salud estaba para cuidar la vida de la gente. La pandemia es enorme, estamos viendo una película que hace 14 días se estrenó en Europa. Recién ahora vamos a ver los efectos de eso y estamos discutiendo la fecha del inicio de clases... ¿Por qué no dejan de perder tiempo todos y empezamos a discutir contenidos? ¿Qué se va a enseñar cuando vuelvan los chiques?". Allí, el conductor Franco Mercuriani consultó: "¿No es importante tener la discusión ahora y no espera al 1° de marzo que ustedes digan que las escuelas no están en condiciones?".

Sin apuro, el representante del gremio dejó en claro: "La fecha se pone de un día para el otro, no es así. El 17, en todas las provincias del país y Capital Federal, está convocado el personal. Nosotros tenemos que discutir qué vamos a hacer, ¿sabe por qué? Porque los maestros de 5° grado van a tener que enseñar cosas de 4°. Tenemos que ver en qué estado están esos chicos y nos vamos a agarrar la cabeza. Lo que vamos a observar es la frustración que tiene la educación en la Argentina". Y el periodista, atacó: "Pero lo que usted dice es una contradicción de lo que dice el Gobierno y lo que dicen otros gremios. Dicen que el año pasado no se perdió y ahora me dice esto".

Rápidamente, Díaz manifestó que nunca dijo que no se perdió contenido: "Usted no puede comparar la presencialidad con la conexión en internet. Cuando usted tiene, por lo menos en PBA, un 50% de pibes pobres. Tienen poca conectividad o ninguna". Mercuriani disparó: "Yo estoy de acuerdo con usted pero entonces que los funcionarios no digan que hubo clases el año pasado" y el entrevistado, molesto porque no lo dejaban hablar, dijo: "Yo escuché a los funcionarios decir que se perdió, no son tontos, saben lo que dicen y que también se perdieron contenidos". Además destacó que no se promovió a ningún alumno y que se va a conocer la verdad, que hay muchos que se encuentran atrasados. "Las clases van a ir empezando paulatinamente, se van a ir integrando de a poco hasta lograr la totalidad de la presencialidad. Y eso será en mayo o junio", tiró.

La periodista Carolina Amoroso contó que, luego de charlar con el ministro de Educación Nicolás Trotta, se habla de un millón de chicos con contenido casi nulo y consultó: "Esto es una tragedia, ¿no estamos ante una emergencia educativa en el sentido de necesitar escuelas abiertas ya?". Miguel Díaz compartió lo primero, pero manifestó: "Lo que necesitamos es educación ya. Educación ya es todos los pibes y los docentes con una computadora. Desgraciadamente, hasta cierto tiempo y hasta que esto se normalice, el conocimiento se deberá transmitir así. Los compañeros tienen que estar vacunados, no puede mandarlos al muere eh. ¿La Justicia funciona hoy? No, vos sabés que no es así. ¿Podés entrar a cualquier banco si no tenés un permiso? No. Lo que quiero significar es que todo va a media máquina".

Además destacó que actualmente los trabajadores de la educación se encuentran de vacaciones y remarcó: "Los docentes, después de haber transformado su casa en una escuela, de haber tratado de conectarse con todos los pibes, de ir a las casas, de llevarles cuadernillos, de trabajar a destajo, hicieron lo que pudieron". Y apuntó fuertemente contra los medios de comunicación opositores: "Vamos a seguir con la payasada que le gusta a unos canales de la señora Soledad Acuña, donde hay siete alumnos, en un patio de 1500 metros cuadrados. ¿Sabe cuánto tienen las aulas en Provincia y en el Interior? 30 metros cuadrados, hablemos en serio".

En la misma línea, Miguel Díaz pidió que se capaciten para hablar y los acusó de decir "cualquier cosa". Contra el ex mandatario, sumó: "Están ayudando al señor Macri, que ha perdido la línea dentro de su partido" y apuntó fuertemente: "Es el que dijo que nos caímos en la escuela pública, el que cerró escuelas en la Provincia de Buenos Aires, ¿ustedes se acuerdan?". Rápidamente, para salir del paso, el periodista le pidió no hablar de política ni de la grieta. "Que vayan los docentes, se enfermen. Que se enfermen los pibes y las familias, que haya una mortalidad total. Así salimos a festejar y después decimos 'qué barbaridad este gobierno, por favor'. Hablemos en serio", cerró el sindicalista molesto.