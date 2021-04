Feinmann incomodó a Joni Viale en vivo, a dos semanas del fallecimiento de Mauro

El periodista de la ultraderecha Eduardo Feinmann sigue expresando en LN+ su malestar por cualquier cosa que determine el Gobierno Nacional, principalmente si se trata de frenar la alarmante suba de contagios de coronavirus en nuestro país. Esta vez, durante el pase que comparte con Jonatan Viale en la señal televisiva de La Nación, insistió con declaraciones de Alberto Fernández de la semana pasada e incomodó al hijo de Mauro Viale.

"El presidente dijo el otro día 'soy como el papá que le dice al nene que no se asome por la ventana y el nene no entiende porqué no lo dejan'. ¿Dónde cree el presidente que es el papá de todos nosotros?", expresó Eduardo Feinmann sobre lo que compartió la semana pasada el presidente de la Nación en torno al rol de la ciudadanía frente a la segunda ola de contagios de covid-19 y el inminente colapso sanitario. Mientras tanto, el rostro de Jonatan Viale cambiaba drásticamente.

"Nosotros no necesitamos un papá. Hace falta un presidente, un administrador", continó el periodista fiel a al reclamo que tantos minutos le toma de su programa en LN+. No conforme con el tono de su exposición, redobló la saña y lanzó: "Papá ya tenemos todos, ¿no?". "Sí, por supuesto", respondió Claudio Zin. "¿Cierto?", insistió Feinmann mientras miraba directamente a Joni Viale, a la vista incómodo con la intensidad de su colega. Aún dolido, el hijo de Mauro Viale buscó cubrir el exabrupto de su compañero y sintetizó: "Yo tuve el mejor de todos".

"Con todo el respeto lo digo, ¿no?", intentó salvarse Feinmann. "¿Quién se cree que es el presidente?", cerró, intentando pasar por alto el comentario completamente desacertado. También pasó por alto que cubrió a Jonatan una semana en el canal de La Nación tras el fallecimiento Mauro Viale que, sin dudas, dejó al joven periodista desconsolado.

¿Qué dijo Alberto Fernández que puso mal a Feinmann?

La semana pasada, al ser entrevistado en Radio 10, el presidente Alberto Fernández insistió en la necesidad de entender que “estamos muy lejos de haber pasado el problema” y puso como ejemplo de que muchas veces los hijos no le hacen caso a los padres. “Es como el papá que le dice al nene que no se asome a la ventana porque tiene miedo que se caiga y el nene quiere disfrutar la vista y no entiende por qué no lo dejan. Entiendan que las medidas pueden parecer antipáticas, pero lo único que quiero es cuidar a la gente”, enfatizó.