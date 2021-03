Eduardo Feinmann entrevistó a Graciana Peñafort en LN+ por la reforma judicial y perdió por goleada

El periodista Eduardo Feinmann conversó al aire de El Noticiero con la abogada y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. Feinmann atacó al Gobierno por la idea de crear una comisión bicameral en el Congreso que analice el funcionamiento del poder judicial, citó a la ex diputada Elisa Carrió y no fue suficiente en una entrevista que sacó a la luz lo que el pediodista de LN+ asegura constantemente y no puede probar.

"¿Usted quiere remover los jueces de la Corte?", arrancó Eduardo Feinmann en la conversación con Graciana Peñafort quien le respondió que "no". "Más importante es que la Corte es que funcione bien", aclaró Peñafort en referencia a la creación de una comisión bicameral para analizar el funcionamiento del poder judicial.

"Me parece una iniciativa interesante a considerar para descomprimir el trabajo de la Corte y esperar que, con un control de constitucionalidad y la arbitrariedad, funcione mejor", continuó la abogada al tiempo que aclaró que en el Poder Judicial "se generan tantas arbitrariedades, algunas fundadas y otras no, y todas llegan a la Corte generando un cúmulo de trabajo que facilita una mala conducta que tiene la Corte de sacarse de encima el trabajo a través de la aplicación del artículo 280 que permite cerrar los casos sin siquiera contemplarlos".

"Es un Tribunal intermedio que toma las causas de arbitrariedad. Ésta no está dentro de las competencias propias de la Corte. Eso es algo que se tiene que reglamentar", afirmó. Feinmann que no se quedó conforme con la explicación, le preguntó: "¿Una arbitrariedad sería para usted un fallo contra Cristina Fernández de Kirchner?".

"No, una arbitrariedad no es contra una persona", aclaró nuevamente Peñafort. "Te doy un ejemplo, el caso de las chicas misioneras que estaban presas pese a que hubiera fallas en el caso. La Corte consideró la arbitrariedad, el desconocimiento, el hecho que lleva a dictar sentencias erróneas", agregó.

"¿Para qué quieren una bicameral?, ¿qué quieren hacer con los jueces y los fiscales?", apuntó el periodista y la funcionaria volvió a responderle con la información propia del proyecto. "No es tanto en relación a ellos sino a las problemáticas concretas del Poder Judicial que abarcan tanto a jueces como a fiscales. Hay problemáticas propias del Poder Judicial que no han encontrado un lugar donde discutirse y eso obstaculiza las iniciativas que buscan reformas necesarias", explicó.

"Graciana, ¿usted es consciente de que gran parte de la sociedad está convencida de que el cristinismo se quiere llevar puesta a la Corte porque a Cristina no le gusta tener esos 11 procesamientos?", insistió Feinmann.

Peñafort tomó la palabra y determinó que "la respuesta de la vicepresidenta nunca ha sido llevarse puesto al Poder Judicial sino rendir cuentas. Cristina nunca utilizó un fuero como hizo algún fiscal para no dar explicaciones a la Justicia" y se refirió a las versiones que alimenta la oposición en torno a cualquier proyecto del Gobierno. "La parte de la sociedad que sostiene algo así tiene una mirada prejuiciosa y, sin dudas, desinformada de las conductas que ha tenido la vicepresidenta en relación al Poder Judicial que fue muy respetuosa de sus competencias".

"Incluyendo casos que me parecieron aberrantes, como aquel día que Bonadío la llamó a indagatoria 8 veces seguidas. El resto del Poder Judicial lo veía y lo dejaba hacer", lanzó al tiempo que Feinmann levantó el guante y opinó: "Aberrante me parece la corrupción de Cristina".

"No creo que exista esa corrupción. De última lo va a determinar el Poder Judicial. Lo que hayan contado los empresarios se tendrá que probar en un juicio", observó la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado. "Uno puede decir lo que quiera, después deben probarlo. Pienso en un arrepentido como José López que fue muy tremendo porque declaró algo muy distinto en la causa de Cuadernos que en otra causa. Ese tipo de testimonios no me generan verosimilitud, es mi opinión personal", completó.

Feinmann citó a Elisa Carrió en Twitter

Feinmann intentó acorralar nuevamente a Graciana Peñafort y apeló a la confiable ex diputada Elisa Carrió quien, fiel a sus formas, compartió con sus seguidores de la red social del pajarito un nuevo capítulo de su delirio en el que Argentina se convierte en Venezuela. Muy despierto, el periodista trajo a la conversación con Peñafort las palabras de Carrió pero tampoco fue suficiente.

Tras leerle la publicación, Feinmann le pidió a Peñafort "una reflexión suya". "Son las clásicas declaraciones grandilocuentes y vacías de contenido que hace la ex diputada. Con el mismo énfasis decía hace unas semanas que la vacuna rusa era veneno", lanzó la abogada. "Yo no puedo decirle cómo hablar. Simplemente tomo su declaración en los términos en los que la hace. Lo bueno que estemos en un país en el que se pueden twittear esas cosas", completó.