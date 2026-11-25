En la esquina de Avenida Olazábal 1391, en el corazón del barrio porteño de Belgrano, funciona Corte Comedor, una propuesta gastronómica que combina parrilla contemporánea y carnicería propia bajo una mirada integral de la materia prima. Con techos altos, mesas sin manteles y una ambientación descontracturada pensada para disfrutar sin solemnidades, el salón invita a vivir una experiencia relajada donde la calidad del producto es la verdadera protagonista, acompañada por una cuidada selección de vinos de pequeñas bodegas, aperitivos y opciones sin alcohol. Razones suficientes que llevan a Corte Comedor a seguir estando recomendados en la Guía Michelin de Argentina.

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Tres años consecutivos en la Guía Michelin Argentina

En este 2026, Corte Comedor celebra un hito significativo: integra por tercer año consecutivo la lista de restaurantes recomendados por la Guía Michelin Argentina, un reconocimiento que obtuvo por primera vez en 2024, tras el recorrido inicial de la guía en el país.

La clave para estar en esa prestigiosa lista reside en su dominio técnico y respeto por el producto. Todo se cocina exclusivamente con leña de quebracho en lugar de carbón, logrando puntos de cocción precisos y aromas profundos. Su carta equilibra entradas ideales para compartir, como empanadas fritas de carne a cuchillo, tartare, croquetas de asado, mollejas y provoleta, con una notable charcutería artesanal liderada por el maestro charcutero César Wilson Sagario, que incluye chorizo criollo, morcillas, chistorra y merguez.

Entre los cortes principales destacan clásicos como entraña, asado de centro, banderita y pulpón de vacío, junto a piezas maduradas como el ojo de bife con hueso. Además, ofrecen vegetales de estación como el brócoli asado con alioli de porotos fermentados o las zanahorias con labneh ahumado, y cierran con postres como la torta vasca o el cremoso de chocolate y oliva.

Costilla, un platillo emblema de Corte Comedor. (Crédito de foto: Corte Comedor)

De la carnicería a la mesa: historia y sello propio

Inaugurado en 2018 por el chef Santiago Garat y el empresario Pablo Abritta, el proyecto nació hace ocho años con una premisa clara: conocer la carne desde su origen hasta la mesa. A diferencia de las parrillas tradicionales, su identidad está intrínsecamente ligada a su carnicería. Esta sinergia les permite aprovechar distintas partes del animal y rotar cortes especiales según disponibilidad.

Corte Comedor abre de lunes a viernes (10 a 16 y 19 a 23; viernes hasta las 00), sábados (12 a 16 y 19 a 00) y domingos al mediodía. La carnicería atiende de martes a sábado de 9 a 21, lunes de 12 a 21 y domingos hasta las 16.