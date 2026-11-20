Una persona que fue a comer al restaurante La Cabrera, en la Ciudad de Buenos Aires, compartió su opinión sobre la comida y el ticket del detalle se volvió viral en las redes sociales. La cuenta incluyó un ojo de bife, vino y otros consumos, y terminó en $102.348 tras aplicar los descuentos de la happy hour.

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El comprobante, con fecha del 6 de noviembre de 2026, registra dos cubiertos. En su reseña de Google Maps, la persona explicó que llegó al mediodía para anotarse en la lista de la happy hour y que durante la comida obtuvo un 40% de descuento. También contó que la carne le gustó, aunque no tuvo la misma impresión de los acompañamientos.

Imagen: reseña de Google Maps del restaurante La Cabrera.

Cuánto gastó en La Cabrera: el detalle del ticket

El consumo de mayor valor fue un ojo de bife de 600 gramos, que figuró en el ticket a $101.500 antes del descuento. A la cuenta se sumaron una media porción de rúcula y parmesano por $17.100, un vino Salentein Reserva por $36.080 y un agua por $4.900. El comprobante también registró dos cubiertos de $5.500 cada uno, por un total de $11.000 antes de la promoción. Con todos los conceptos incluidos, el subtotal llegó a $170.580.

Luego se aplicaron descuentos identificados en el ticket como 'happy hour', que sumaron $68.232. Así, el total de la cuenta quedó en $102.348. Si se divide ese monto por los dos cubiertos registrados, equivale a $51.174 por persona, aunque el comprobante indique cómo se repartió el pago.

Qué dijo sobre la comida y cómo accedió a la happy hour

En la reseña, la persona destacó el corte de carne, pero cuestionó el resto de la propuesta. "La carne estaba muy buena, pero la comida no tanto; había demasiados acompañamientos como puré de papas, crema de maíz y pan, pero no estaban ricos», escribió. También mencionó el cobro de $5.500 por persona en concepto de cubierto.

La persona contó que fue durante la happy hour y que, para acceder, se acercó al restaurante al mediodía para anotarse en la lista de invitados. Según relató, la promoción ofrecía un 40% de descuento en la comida y las bebidas. El ticket muestra además descuentos aplicados sobre los conceptos de la cuenta, incluidos los cubiertos. Por último, calificó la comida y el servicio con 4 puntos, y el ambiente con 5 puntos.

Qué dicen otras reseñas sobre La Cabrera

Las reseñas de La Cabrera reflejan experiencias variadas. Entre los comentarios positivos, los clientes destacan la calidad de la carne, la atención del personal y el ambiente del restaurante. "Calidad gastronómica de primer nivel acompañado de personal con calidad humana", escribió un comensal.

Otra persona calificó la experiencia como "simplemente espectacular" y contó que, pese a haber recibido comentarios negativos de otras personas, quedó tan conforme con la comida que decidió volver dos veces. Además, recomendó hacer una reserva antes de visitar el lugar.

Sin embargo, no todas las experiencias fueron iguales. Una persona señaló que la carne llegó más cocida de lo que había solicitado y que tuvo que esperar durante el servicio. También cuestionó algunos acompañamientos, como las papas con huevos revueltos, aunque destacó el ambiente del restaurante y la ensalada de peras.

Las críticas también apuntaron a la relación entre el precio y la calidad. "Para una parrilla común de barrio, que pagas la mitad estaba bien. Pero yo, basada en las referencias y el prestigio esperaba otra cosa. Por supuesto que no volveré", expresó otro cliente.

Por último, una reseña cuestionó los tiempos de espera y la organización de las reservas. Según relató, un grupo de siete personas tenía una mesa reservada para las 22, pero esperó alrededor de 40 minutos sin recibir atención. Finalmente, decidieron retirarse y buscar otra parrilla de la zona sin llegar a probar la comida.

La Cabrera: dirección y horarios