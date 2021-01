En las últimas horas, una noticia procedente de la Provincia de Neuquén causó revuelo en todo el mundo. Los restos fósiles de un dinosaurio fueron hallados en el noroeste de la Patagonia. El mismo se trataría del animal terrestre más grande en la historia de la Tierra.

De acuerdo a lo que publicó un grupo de investigadores en la revista Cretaceous Research, el gigantesco animal sería un titanosaurio, un grupo de dinosaurios saurópodos de cuello largo. "Es considerado uno de los saurópodos más grandes jamás encontrados, probablemente superando el tamaño de Patagotitan", indicaron en el artículo.

La especie más cercana al nuevo dinosaurio encontrado es el Andesaurus, que posee una longitud de 18 metros. De acuerdo a los reportes, el titanosaurio encontrado era mucho más grande, aunque todavía no hay precisiones sobre cuál era su tamaño exacto y el peso que tenía.

Cuál es el animal más grande en la historia de la Tierra hasta el momento:

Hasta ahora, el animal más grande que ha sido hallado en la Tierra es la ballena azul, especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción debido a la caza. Dicha especie puede alcanzar un tamaño de 33.5 metros de largo y pesar hasta 173 toneladas.

Encuentran un dinosaurio con alas en la Patagonia Argentina:

Pese a que el dinosaurio encontrado tenía alas, los expertos aseguran que no podía volar. Eso sí, tenía la capacidad de realizar los movimientos semejantes a los de las aves modernas durante el vuelo. De hecho, este carnívoro habría usado las alas como objetos de equilibrio para correr y atacar a sus presas.

El hallazgo se llevó a cabo al sur del embalse Ezequiel Ramos Mexía, en la provincia de Río Negro. El animal, quien vivió en la tierra hace 90 millones de años, no superaba el metro y medio de longitud. “Este animal poseía una garra muy afilada en el dedo índice de su pie, la cual seguramente le servía para atacar a sus presas, y tenía una pata alargada y grácil, lo que indica que era un animal corredor”, manifestaron quienes llevaron a cabo el estudio a la revista The Science of Nature.