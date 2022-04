Filtran foto de Oliva con el Presidente de Gimnasia que contrató a Diego Maradona

Sacaron a la luz una foto de Rocío Oliva en pleno romance con Gabriel Pellegrino, el presidente de Gimnasia que contrató a Diego Maradona.

Rocío Oliva fue vista en las últimas horas en plena salida con Gabriel Pellegrino, el presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata que contrató a Diego Maradona como entrenador en septiembre de 2019. Entonces, comenzaron las especulaciones acerca de esta imagen que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.

Los rumores del supuesto romance entre la exfutbolista y el mandamás del "Lobo" impactaron tanto en los portales como en los medios de comunicación especializados en la farándula. Por lo tanto, muchos fanáticos del "Diez" empezaron a quejarse y a hablar de "traición" por parte de su exnovia.

La exjugadora de 31 años y el máximo dirigente del "Tripero" fueron vistos juntos en plena salida en Punta Cana, uno de los sitios más turísticos de República Dominicana. Las fotos fueron publicadas inicialmente por el diario local Lustin y luego las replicaron diversos medios en Argentina, como por ejemplo El Día y Doble Amarilla.

Rocío Oliva y Gabriel Pellegrino realizaron un viaje juntos hace pocos días, aunque el directivo desmintió que haya sido porque están viviendo un affaire. Incluso, el mencionado periódico dominacano informó que algunas personas que trabajan en el lujoso hotel en el que se hospedaron confirmaron que ambos "fueron registrados en la misma habitación".

Mientras Maradona era el técnico del primer equipo masculino de Gimnasia de La Plata, su entonces pareja era la directora deportiva del fútbol femenino del mismo club, aunque allí duró apenas seis meses porque renunció a mediados de marzo de 2020. Desde la muerte de "Pelusa" a fines de noviembre del mismo año, ella no apareció tanto públicamente como lo hacía antes y solamente se conoció que mantiene fuertes diferencias con Dalma, Gianinna y Jana Maradona, además del distanciamiento de la exesposa del crack, Claudia Villafañe.

Rocío Oliva fue denunciada por falso testimonio en la muerte de Diego Maradona

En septiembre de 2021, el abogado Mario Baudry anunció que la exjugadora iba a ser acusada ante la Justicia por haber mentido con relación a cómo fueron los últimos días del astro con vida. Según el letrado, Oliva había intentado proteger así y desligar de la polémica a Matías Morla, el representante del "Pibe de Oro" que también está peleado con las hijas de Diego.

En aquel entonces, los fiscales de la causa citaron a Rocío para saber si seguía manteniendo algún tipo de vínculo con Diego y si contaba con detalles del estado de salud de su expareja, a pesar de haberse separado en 2019. Además de revelar que en el tiempo que estuvieron juntos nunca presenció un problema de salud de Maradona, la comunicadora contó que desde que comenzó la pandemia de coronavirus no tuvo un contacto visual con el exfutbolista.

En la entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790), Baudry remarcó con respecto a Oliva que fue "una lástima porque tenía la oportunidad de decir su verdad y la perdió, así se sacaba todo de encima y terminaba con él". "Nosotros fuimos ayer a escuchar a una ex de Diego para que contara sus vivencias y nos encontramos todos con alguien que dijo que no sabía o no se acordaba nada. Y todos salimos con la sensación de ´¿a quién está protegiendo?", completó.