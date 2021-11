El tierno dibujo que Dieguito Fernando le hizo a Maradona a un año de su muerte: "Te extraño"

El niño recordó a su padre en el primer aniversario de su fallecimiento y emocionó al mundo.

Dieguito Fernando Maradona recordó a su padre a un año de su fallecimiento con un dibujo y su madre, Verónica Ojeda, lo compartió en sus redes sociales. El hijor menor de Diego Armando Maradona hizo saber al mundo cuánto extraña a su padre a través de su creación y la ex pareja del futbolista relató cómo atraviesa este momento el niño.

"Hijo se que es un día muy sensible para vos y para toda la familia… Pero tu papá hubiese estado orgulloso de esta carta que le hiciste con todo el amor. Se que lo extrañas . Pero el desde el cielo te está cuidando cada minuto de tu vida. Es y será tu ángel guardia. Te amo, Dieguito", reza el posteo que Ojeda hizo en su cuenta de Instagram, donde dio cuenta de cuán angustiado está el pequeño tras la muerte del 10.

En el dibujo se pudieron ver dos corazones y una frase que rezaba: "Diego papá, te amo y te extraño". Además, Verónica llevó al niño al cementerio donde descansan los restos de Maradona y se viralizaron imágenes del momenot de intimidad y tristeza que madre e hijo vivieron.

La angustia de Dalma Gianinna a un año de la pérdida de su padre

"Hace un año el mundo es más horrible porque vos no estás en él. Justicia es lo único que pido", escribió la mayor de las hermanas y así demostró el dolor y bronca que siente por la injusta muerte de su padre, que según expertos se podría haber evitado.

Por su parte, Gianinna escribió: "Desde la cuna hasta la eternidad, conmigo siempre. Te amo Pa!". Así, con contundentes y concisas publicaciones, las hermanas hicieron saber a sus seguidores cuán movilizadas están por la fecha.

Hace algunos meses, Dalma se expresó sobre cómo el entorno de su padre las alejaban a su hermana y a ella, en LAM: "Nunca nos interesó que la gente se enterara si íbamos a verlo o no. Estábamos desesperadas: íbamos hasta la puerta y no podíamos entrar, y él nos llamaba y nos decía ‘¿Por qué no vinieron?’. Era de locos. Era raro porque no podíamos llegar de ninguna manera. Era una organización". Y agregó: "Llegó un momento en que no tenía ganas de explicar cuándo lo iba a ver, cuándo no, si estaba peleada. Si yo estaba enojada y no le hablaba, era problema mío y de él".