Gianinna Maradona hizo un contundente descargo contra quienes entorpecen la causa de la muerte de Diego Maradona.

Gianinna Maradona aseguró hoy que irá "uno por uno" contra los responsables de la muerte de su padre y cuestionó que se difunda información sensible del expediente judicial. En las últimas horas se difundieron una serie de audios que intercambiaron el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov mientras Diego Maradona recibía resucitación cardiopulmonar (RCP). La hija del astro del fútbol no se guardó nada e hizo un contundente descargo en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, la segunda hija del matrimonio entre Maradona y Claudia Villafañe se refirió a la filtración de información de la causa en que se investiga la muerte del ex director técnico, fallecido el pasado 25 de noviembre. "Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mi no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos", escribió.

"Yo elegí leer las declaraciones del 25 de noviembre. Yo elegí leer conversaciones cruzadas. Todos los abogados que están en la causa tienen acceso al expediente. No todos elegimos preservar dicha información", amplió Giannina y lanzó una fuerte advertencia contra quienes entorpecen la causa: "Les juro que voy a ir UNO X UNO".

Los audios de que comprometen a Luque

En las últimas horas, se conocieron los audios que se enviaron entre sí el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov el día de la muerte de Diego Maradona y que complican sobre todo al médico personal de Diego.

Tras haber conocido la noticia de que el crack estaba descompensado, el neurocirujano -responsable de haber supervisado la operación que Maradona se realizó a principios de noviembre de dicho año- se comunicó con uno de sus socios para relatarle en detalle lo que estaba sucediendo en el country: "Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto".

"Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá", fue otro de los mensajes que mandó Luque.

Luego, se conocieron chats insultando e ignorando una advertencia de Jana Maradona que podría haber cambiado la historia. La hija de El Diez propuso la idea de trasladarlo e internarlo en un sanatorio. Sin embargo, Luque descartó por completo la sugerencia de Jana e incluso la insultó. "Jana es una pelotuda de mierda. Así nomas te lo digo. Quiere internarlo", le comentó el cirujano a su persona de confianza en uno de los chats. Y luego, disparó: "Diego los va a mandar a cagar a todos".