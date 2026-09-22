Lo dicen maquilladores expertos: "A partir de los 60, para abrir la mirada hay que aplicar sombra marrón a ras de las pestañas".

Con el paso de los años, el maquillaje de ojos también necesita algunos cambios. El párpado puede volverse más caído o encapotado y algunos productos que antes funcionaban bien pueden generar un efecto diferente sobre la mirada. Por eso, los maquilladores recomiendan suavizar los delineados y apostar por tonos que aporten definición sin endurecer las facciones.

{{{htmlAmp}}}

En este sentido, varias expertas coinciden en una alternativa sencilla al delineador negro: "A partir de los 60, para abrir la mirada hay que aplicar sombra marrón a ras de las pestañas", dicen maquilladoras en CLARA. A diferencia del clásico delineador negro, esta técnica permite definir el contorno de los ojos y conseguir un acabado más suave.

Truco de maquillaje para pintarse los ojos a partir de los 60 años, según expertos.

Por qué cambiar el delineador negro por sombra marrón

El delineador negro sigue siendo un clásico, pero una línea muy intensa puede hacer que los ojos parezcan más chiquitos. La maquilladora Lisa Eldridge explicó a The Guardian: "El delineador negro que quizá has utilizado durante décadas puede empezar a cerrar ligeramente el ojo, mientras que suavizar el tono o elevar su colocación puede crear una mirada más fresca y despierta".

La maquilladora Fiona Stiles, por su parte, también aconseja buscar tonalidades menos severas. "El negro puede resultar muy severo, pero un espresso oscuro o incluso los morados profundos pueden reproducir ese dramatismo con un toque de calidez favorecedora", señala. La sombra marrón permite mantener la profundidad alrededor de las pestañas, pero con un resultado menos rígido y más fácil de difuminar.

Cómo aplicar la sombra para abrir la mirada

La clave está en usar una brocha pequeña, plana o biselada y poner un poco de sombra marrón justo a ras de las pestañas superiores. Se puede comenzar con poca cantidad y aumentar progresivamente la intensidad. La maquilladora María Borbolla recomienda sustituir el delineador líquido por una sombra y realizar con ella un trazo a ras de las pestañas superiores hasta llegar al extremo del ojo. Después, el producto debe difuminarse suavemente.

Truco de maquillaje para pintarse los ojos a partir de los 60 años, según expertos.

Además, al llegar a la esquina exterior conviene elevar ligeramente la sombra en lugar de seguir la caída natural del ojo. La maquilladora Ash K Holm lo resume así: "Pequeños ajustes, como elevar la sombra en la esquina exterior o mantener los colores oscuros ligeramente más arriba, pueden marcar una gran diferencia".

Otros tonos que también favorecen

El marrón no es la única alternativa. Los tonos espresso, chocolate, gris topo, gris oscuro y berenjena también permiten definir los ojos sin generar un contraste tan marcado como el negro. Fiona Stiles explica: "También puedes cambiar el negro por un gris o un bonito tono berenjena oscuro si tienes un tono de piel más frío". Además, destaca el acabado mate: "Las sombras mate quedan preciosas en la cuenca y a lo largo de la línea de las pestañas para aportar definición".

Máscara de pestañas para completar el maquillaje

Después de aplicar la sombra, la máscara de pestañas ayuda a potenciar el efecto de mirada abierta. Se puede insistir especialmente en las pestañas superiores y peinarlas ligeramente hacia el exterior. Un lápiz nude en la línea de agua también puede aportar mucha luminosidad. La maquilladora Sasha Keene cita a Julianne Moore y dice: "Me encanta utilizar un delineado suave debajo del ojo, combinado con un lápiz nude en la línea de agua, para crear el efecto de una mirada más grande y luminosa".