Día del Ron: 5 bares y restaurantes para descubrir nuevas recetas en Buenos Aires

El 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Ron, una fecha ideal para homenajear a uno de los destilados más versátiles y populares del mundo. De origen caribeño y con un protagonismo indiscutible en la noche porteña, esta bebida destaca por su capacidad de adaptarse a combinaciones frescas, complejas y sofisticadas. La gastronomía de Buenos Aires rinde culto a este brebaje a través de bartenders que desafían su creatividad. A continuación, un recorrido por cinco coordenadas destacadas para salir a brindar.

Bares y restaurantes imperdibles para tomar ron en Buenos Aires

Granero: en Rincón de Milberg, combina cocina al grill, pastas caseras y una barra protagonista. En su carta de autor destacan el Tiki Novo (Jägermeister, Carpano Rosso, ron Havana Blanco, maracuyá y frutos rojos), el Coquito (Malibú, lima, menta y agua con gas) y su clásico mojito con menta fresca de la huerta. Es ideal para acompañar con mollejas braseadas o camembert tibio flambeado. (Olivares 190, Tigre / IG: @granero_milberg)

Ronconcon: los sabores de América Latina se despliegan en tragos como el Ronpapelón (ron Santa Teresa Añejo, papelón, lima y especias), con happy hour de lunes a sábados, y el ahumado Old Fashioned 1796. También ofrecen Hacienda Milk Punch y Funky Mai Tai (Ron Negrita Añejo y Barceló Gran Añejo). La propuesta suma 10% de descuento en efectivo y platos como tequeños, arepas y tacos. (Beauchef 527, Caballito / IG: @ronconcon.ba)

Mixtape, bar en Belgrano. (Crédito de foto: Mixtape)

Mixtape: este listening bar de estilo kissa en Belgrano combina vinilos, DJs y coctelería de alta calidad a cargo de Pablo Pignatta y Brenda Asís. Su propuesta incluye el Daiquiri (con ron blanco y agrícola), La Sensual y Clarificada Piña Colada y El Presidente Cocktail (Havana 7 Años, Lillet Blanc, Triple Sec y granadina casera). Acompañan con sushi, baos y burgers . (Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano / IG: @mixtape.bar)

Del Río Cantina: en Saavedra y Villa Urquiza, esta cantina de barrio sorprende con su Tropical Lillet (ron, Lillet, frutos rojos, limón y almíbar), de perfil fresco y frutal, y el tradicional Mojito. Ambas opciones son el maridaje idóneo para sus rabas a la romana con salsa tártara, croquetas de hongos o provoleta. (García del Río 2957, Saavedra y Av. Congreso 5702, Villa Urquiza / IG: @delriocantina)