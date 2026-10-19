Día del Gin Tonic: 3 lugares de Buenos Aires que están en tendencia para salir

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del Gin Tonic, una bebida emblemática de la coctelería global que destaca por lograr una combinación perfecta entre tradición y tendencias innovadoras. En Buenos Aires y sus alrededores, la escena de bebidas se renueva constantemente para ofrecer experiencias memorables a los fanáticos de este clásico trago refrescante. Desde originales preparaciones con hierbas autóctonas hasta barras especializadas que albergan más de un centenar de etiquetas internacionales, o rooftops situados en las alturas con vistas panorámicas inigualables, la región invita a realizar un recorrido imperdible para brindar en esta gran fecha festiva con amigos o en pareja durante todo el día.

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Las mejores propuestas para disfrutar este día

Chizza: situada en Alsina 120, Los Cardales, dentro de una casona de 1890 restaurada por el chef Franco Malacisa, esta alternativa cuenta con una selección impresionante de más de 150 etiquetas de gin provenientes de diversos países del mundo. Entre las opciones se encuentran alternativas de origen japonés como Roku, Etsu, Ki No Bi, Ki No Tea, Ukiyo, Tokio Niigata y 135 East, además de reconocidas etiquetas europeas y americanas de gran prestigio. Este sitio excepcional representa un recorrido imperdible por distintos orígenes y estilos de esta bebida espirituosa. Trabaja únicamente con reserva previa y se puede contactar a través de su Instagram (@chizzaresto).

Botellas de ginebra. (Crédito de foto: Chizza)

Ronconcon: ubicado en Beauchef 527, Caballito, este espacio de cocina latina creado por Emilio Bruno propone una variante original con un toque peruano. Su versión destaca por incorporar el imbatible Merle & Britvic Tonic, combinando gin Merle, Britvic Tonic, pomelo fresco y huacatay, una hierba aromática muy particular que aporta frescura y un perfil herbal único. La propuesta de tragos se complementa a la perfección con una variada carta de platos para compartir, como sabrosas arepas, tacos de entraña y crujientes tequeños. Para mayor comodidad de los clientes, el local ofrece un diez por ciento de descuento en pagos con efectivo y promociones bancarias en (@ronconcon.ba).