Descuentos de hasta el 25% en indumentaria para PAMI: qué beneficios hay en julio 2023

Los afiliados al PAMI podrán disfrutar de descuentos y beneficios exclusivos a través de la página oficial del organismo. Asimismo, existen un descuentos importantes para los usuarios. PAMI informó que hay varias empresas de indumentaria que tienen descuentos de hasta el 25%.

Además, PAMI promociona diversas categorías con importantes descuentos y ventajas, incluyendo compras, gastronomía, educación, gimnasio, entretenimiento y más. Los jubilados y pensionados podrán aprovechar estas ofertas en todo el país y encontrar oportunidades para disfrutar de diversas actividades y servicios con precios reducidos.

Cómo tramitar el beneficio

El beneficio sirve para todos los locales mencionados en la página. Para poder acceder al descuento, deberás ingresar con tu usuario en la página de PAMI. Luego, seleccionar la pestaña de Descuentos, y elegir Indumentaria. A continuación, seleccionar el beneficio que se quiera y obtener el código GRATIS. El mismo se presenta en el local y listo.

Casas de ropa con descuento para PAMI

Los descuentos

DAFITI

10% de descuento en todo el sitio.

KEVINGSTON

10% de descuento en tu compra pagando en efectivo o con débito.

TASCANI

10% de descuento en tu compra.

CHIMMY CHURRY

15% de descuento en todos los productos. Envío gratis a partir de compras por $15.990.

SWATCH

15% de descuento + 3 cuotas sin interés.

FARFETCH

10% de descuento en la compra

STYLE STORE

15% de descuento en tu compra y hasta 3 cuotas.

WALES DEPORTES & LIFESTYLE

10% de descuento en cualquier producto.

ABSOLUTJOY

25% de descuento en todos los productos.

TRIAX

10% de descuento en efectivo y débito.

TIERRA DE MESTIZOS

15% de descuento en tu compra abonando en efectivo.

ELIDA FENOY

10% de descuento en todos los productos pagando en efectivo.

Descuentos de PAMI en indumentarias.

@ BÁSICOS

10% lunes, martes o miércoles pagando en efectivo o con débito.

BARBARA STORE

10% de descuento en tu compra.

BENEDICT

15% de descuento en tu compra abonando en efectivo.

CALZADOS MORELLI

20% de descuento en tu compra.

CHIKITINES

10% de descuento en tu compra pagando en efectivo.

DANIEL´S CLUB

10% de descuento en tu compra.

FORTUNALIS

10% de descuento en tu compra

LE BOUTIQUE

15% de descuento.

MANÍACOS

20% de descuento en todos los productos, abonando en efectivo.

MANOLOS Y MAGMA

10% de descuento en cualquier producto.

PATAGONIA SHOWROOM

10% de descuento en compra o alquiler de indumentaria y accesorios.

PATO PAMPA

15% de descuento en tu compra.

Descuentos de hasta 25% para PAMI

PURA VIDA

25% de descuento en los precios de lista.

REINA JUANA

15% de descuento en tu compra.

ROCA BRUJA

25% de descuento en el precio de lista.

GIACCA

10% de descuento acumulable con las demás promociones.

LIQUID SURF SHOP

25% de descuento en el precio de lista vigente.

NIÑAS FRESA

15% de descuento en el total de tu compra.

SIXTINA JEANS

20% de descuento en tu compra

IDROGENO JEANS

20% de descuento en tu compra.

IDROGENO JEANS ONLINE

20% de descuento en tu compra.

TIENDA SYSARMY

10% de descuento en tu compra.

FIGHT FOR YOUR RIGHT

20% de descuento en tu compra.

NATURAL PARADISE DEPORTES

15% de descuento en el total de tu compra.