Riquelme cruzó a un periodista tras el River vs. Boca: "No somos inferiores"

Juan Román Riquelme tuvo un picante cruce con un periodista tras el Superclásico que Boca le ganó a River en el Monumental. El video del tenso momento que se vivió en TyC Sports.

El triunfo por 1-0 de Boca ante River en el Monumental dejó varios puntos a resaltar. Y Juan Román Riquelme, fiel a su estilo, salió a hablar con la prensa para dar su visión sobre el encuentro que ganó el equipo dirigido por Sebastián Battaglia. Curiosamente, el vicepresidente 1° e ídolo del "Xeneize" cruzó de manera tajante a un periodista de TyC Sports en plena transmisión en vivo.

Tras una extensa charla, Mauro Palacios tuvo unos minutos para hacerle una consulta al exjugador y actual dirigente del club. Al darse cuenta de que no quiso nombrar a River, le preguntó: "Román, yo voy a elegir ponerle nombre porque vos lo llamás 'nuestros rivales'. Estamos hablando de River. En esta cuestión de los últimos clásicos, ¿qué le falta a Boca para terminar de redondear y no sentirse inferior cada vez que lo tiene que enfrentar?".

Indudablemente, la consulta le molestó al exenganche, quien le devolvió: "No, nosotros no nos sentimos inferiores". Tras una escueta respuesta, el periodista insistió: "Yo lo digo por lo que se ve dentro de la cancha y las declaraciones en las que (los propios jugadores de Boca) dicen que hay que hacer el juego de uno, el de Boca". Riquelme lo observó y le marcó: "No, no, yo no sé... yo te voy a contar... yo miro los partidos con el volumen bajo y pongo música. Elijo yo quién juega bien y no necesito que me lo diga el de la tele. Eso es lo que hago, me acostumbré a eso".

Juan Román Riquelme cruzó al periodista Mauro Palacios tras el Superclásico entre River y Boca.

"Recién creo que fui claro. Cada vez que nos tocó jugar en nuestra casa, los tres partidos fuimos mejores. Fuimos superiores", profundizó el vicepresidente. Y Palacios le indicó: "No estoy de acuerdo". Sin embargo, Riquelme volvió a disparar: "Ligaron mucho, hemos errado muchos goles. Armani, con nosotros, siempre ataja muy bien. Hasta hicimos figura al chico Díaz (NdeR: el arquero juvenil de River que debutó vs. Boca en la Bombonera). Nosotros también tenemos en claro que cuando nos toca ir a la cancha de nuestro rival, vamos a enfrentar aun buen equipo, que son fuertes, tienen mucha gente y el clásico se vive de esa manera... creemos que el local es favorito. De las tres veces que fuimos locales, fuimos muy superiores. El domingo fueron más protagonistas que nosotros. Estamos contento, pero no estoy de acuerdo con lo que decís, que nos sentimos inferiores".

Por qué Boca usó la camiseta amarilla para el partido ante River

Una de las dudas que se planteó en la previa del Superclásico fue el motivo por el que Boca decidió jugar con la camiseta amarilla, nueva indumentaria alternativa, y no con la tradicional. Curiosamente, Juan Román Riquelme justificó: "La camiseta se tiene que usar varios partidos. Los jugadores pidieron volver a jugar con ella". Y sostuvo: "Nosotros no tenemos ningún problema. Si era de visitante, no nos causaba ningún problema. Después, es un juego esto, muchachos. Sé que se habló muchísimo. A veces toca ganar y no es porque te pongas una camiseta".

Qué dijo Riquelme sobre la agresión a los jugadores de Boca en el Monumental

Tras los proyectiles que recibieron los jugadores de Boca en el Monumental, donde también protagonizaron gestos innecesarios frente a las tribunas de River, Riquelme indicó: "Es nuestro país. Estamos acostumbrados a eso... No sé si hubo cargadas o no hubo cargadas. Yo no estoy escuchando la tele. Estaba contento que se ganó. Es una pena. Tendría que ser una fiesta, tanto en la nuestra como la de ellos". Asimismo, indicó que en la Bombonera tampoco debería pasar: "En la nuestra, ojalá nuestros hinchas siempre respeten a los jugadores del otro club. Queremos que los bosteros respeten a los jugadores de otro equipo que vengan".

"Nosotros tomamos la decisión de poner una manga porque evitamos muchas cosas. Lo normal sería que el equipo contrario se pueda ir sin problemas. Es un juego. A veces se gana y a veces se pierde. Con la manga ayudamos a que los jugadores puedan entrar y salir de nuestra cancha sin problemas", agregó el vicepresidente 1° del club.