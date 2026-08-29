Dámaris Plá, farmacéutica: "A partir de los 60, por la noche solamente necesitas una buena crema reparadora"

A partir de los 60 años, la piel atraviesa cambios que pueden hacer que se vuelva más seca, sensible y vulnerable. La pérdida progresiva de lípidos y la menor capacidad para retener agua afectan a la barrera cutánea, por lo que la hidratación y la reparación adquieren un papel especialmente importante en el cuidado diario.

Sin embargo, tener una piel madura no significa necesariamente tener que sumar más productos a la rutina. Por la noche, los expertos apuestan por simplificar y elegir cosméticos que respondan a las necesidades concretas del rostro. Una buena limpieza y una crema hidratante y reparadora pueden ser suficientes como base, mientras que determinados activos antiedad pueden incorporarse de manera progresiva.

La rutina nocturna que necesita la piel madura

Para Dámaris Plá Sánchez, farmacéutica, experta en dermofarmacia y cosmética y portavoz de Druni, el objetivo principal a partir de los 60 debería ser proteger la barrera cutánea. “A partir de los 60, por la noche solamente necesitas una buena crema reparadora. El primer imprescindible que recomendaría sería un buen producto hidratante y reparador, preferiblemente una crema, que contenga activos como ceramidas, glicerina, ácido hialurónico o ingredientes emolientes”, explica en CLARA.

La hidratación, además, no debería demorarse demasiado después de la limpieza. El dermatólogo Simon Ourian explica que “la piel recién limpia pierde agua rápidamente, por lo que el primer producto debería aplicarse aproximadamente en el minuto siguiente a la limpieza, mientras la superficie de la piel todavía está ligeramente húmeda”.

El secreto para una piel perfecta a los 60 años.

El tónico puede formar parte de la rutina, aunque no es imprescindible para todo el mundo. Karla Pires, experta en dermofarmacia y responsable de calidad de Planet Skin, considera que “el siguiente paso es aplicar un tónico de tratamiento adaptado al tipo de piel. El tónico prepara la piel para que el resto de la rutina sea efectiva”.

La Dra. Mar Gonzálvez, del equipo médico de TEOXANE, añade que el orden de aplicación también puede depender de los productos utilizados. “Técnicamente podría ser el contorno de ojos, si es que lo utilizamos”, explica, y recuerda que “que la piel esté más o menos húmeda modifica cómo penetra el siguiente producto que pongamos”. Por eso, no todos los activos deberían aplicarse de la misma manera sobre el rostro húmedo.

Ceramidas, glicerina y ácido hialurónico: la mejor combinación para hidratar y reparar

Entre los ingredientes que más sentido tienen en una rutina nocturna a partir de los 60 están aquellos que ayudan a mantener el agua y a reforzar la barrera cutánea. Las ceramidas son especialmente interesantes para esta función, mientras que la glicerina y el ácido hialurónico aportan hidratación.

La niacinamida también puede ser una alternativa interesante. Se trata de un activo versátil que puede ayudar a mejorar la función barrera, además de contribuir a mejorar la apariencia de la textura y el tono de la piel. Para Dámaris Plá Sánchez, los activos hidratantes y reparadores tienen una función fundamental a esta edad: “A los 60 años tienen una función fundamental y es ayudar a mantener la piel hidratada y reforzar la barrera cutánea”.