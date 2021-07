Dalma Maradona contó por qué no saludó a Cristina en el velatorio del Diego

La hija del Diez estuvo en televisión por primera vez desde que falleció su padre y contó por qué no saludó a la vicepresidenta en la ceremonia en Casa Rosada.

Dalma Maradona habló por primera vez en televisión desde la muerte de Diego Maradona y contó por qué no pudo saludar a Cristina Kirchner durante el velatorio en Casa Rosada. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece), la hija del Diego contó detalles de algunas de las decisiones más polémicas que tuvo que tomar con su familia en aquel día histórico, entre las que no estuvo planeado lo que pasó con la vicepresidenta.

Citada para hablar durante una hora sobre los problemas e incógnitas que dejó la muerte de su padre, la actriz le aclaró al conductor que todavía no estaba preparada para hablar sobre su experiencia personal con la pérdida. "Perdón, pero no lo voy a hablar. Es algo que todavía me duele un montón y no estoy preparada para hablarlo en televisión”, dijo y se disculpó más de una vez con Ángel De Brito y sus compañeras. Sin embargo, si se mostró dispuesta a esclarecer varias dudas y situaciones que habían sido "malentendidas", entre ellas, el saludo que no pudo ser con la vicepresidenta.

Por qué Dalma no saludo a Cristina

Luego de que Cristina abrazara con emoción y cariño a Claudia Villafañe, el público y los medios se llevaron una gran sorpresa cuando la ex presidenta de la Nación no pudo hacer lo mismo con las hijas de Maradona. Bajo una mirada crítica y prejuiciosa, la prensa calificó en ese momento a Dalma y Gianina como "distantes" por no haber recibido el saludo como sí lo había hecho su madre.

Pero cuando le preguntaron por el tema en el ciclo de El Trece, la hija del Diez desmintió la "actitud distante" que supuestamente habían tomado con su hermana. No sólo no le habían rechazado el saludo a Cristina, sino que la misma vicepresidenta había sido la que les pidió no hacer el abrazo para respetar el protocolo sanitario en prevención del Covid-19, según explicó Dalma sobre la situación de la que "se dijeron muchas pavadas al respecto".

"Cuando nos viene a saludar a nosotras, nos dice: ‘No nos abracemos por esto del COVID’, y nosotras dijimos: ‘No, obvio’”, aclaró, dejando en claro que no hubo ningún cruce ni problema con el saludo de Cristina, y mucho menos se trató de una cuestión ideológica

La decisión de hacer una ceremonia abierta o cerrada

En primer lugar, Dalma se abrió sobre sus intenciones y las de su familia con respecto a la ceremonia. "Queríamos hacer algo privado por nosotras, por él, por su familia; nos merecíamos tener la despedida", dijo. Pero también confesó que al mismo tiempo había algo que las obligaba a hacer de aquel momento especial un evento para "el pueblo", y que si no lo hacían, mucha gente iba a estar desilusionada. "Sentíamos que estaba lo otro: a él le hubiera gustado tener una despedida masiva", explicó. Aunque, al mismo tiempo, el contexto pandémico no acompañaba a esa opción: "No sabíamos si hacerlo privado o público: sabíamos que cualquier decisión iba a estar mal”.

Por qué cerraron las puertas temprano

Otras de las más grandes controversias en la ceremonia había sido la decisión de cerrar las puertas antes del horario estipulado. "En un momento lamentablemente, no culpo a toda la gente, se desmadró de una manera horrible. Tiraron gases lacrimógenos adentro", relató Dalma sobre aquel duro momento. "Me di cuenta porque le pasó a mi marido. Empezó a venir la gente muy cerca y no fue porque nosotras anunciamos que el velorio terminaba. Fue antes", agregó, y explicó que no encontraron otra solución que dar por terminado el ingreso al público. "En ese momento dijimos: ‘No da para más, se tiene que terminar’”, contó

Quién dejó afuera a Rocío Oliva

Por último, reveló un dato importante sobre la decisión de dejar afuera a la ex pareja de Maradona, Rocío Oliva, que no pudo ingresar a Casa Rosada. Aunque tampoco quiso hablar mucho sobre el tema. “Solo voy a decir que no fue mamá: ella no tomó ninguna decisión, pero a ella (Oliva) le servía decir eso para armar bardo”, dijo. Cuando se le preguntó por quién había tomado la decisión, dio por cerrada la pregunta y declaró, tajante: “Prefiero dejarlo ahí. Como siempre vamos a tener la culpa nosotras, da igual lo que diga”.