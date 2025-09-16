Se supo qué infusión es ideal para arrancar el día.

El desayuno es una de las comidas fundamentales del día, ya que es la que marca cómo arranca la jornada y aporta la energía que el cuerpo necesita para empezar a trabajar. De ser modo, un reciente artículo indicó qué infusión es la ideal para ingerir en el comienzo del día y la que más felicidad aporta a las personas.

El estudio realizado por las universidades de Bielefeld y la de Warwick analizó a 200 personas durante semanas y el resultado indicó que la bebida que más felicidad da a quienes la toman por la mañana es el café. Según el informe, las personas que tomaron esa infusión al inicio de sus jornadas durante los días que duró el estudio manifestaron más bienestar en las horas siguientes a la ingesta.

“La cafeína bloquea los receptores de adenosina, lo que aumenta la actividad de la dopamina en áreas clave del cerebro. Eso se traduce en mejor estado de ánimo y mayor nivel de alerta”, explicó la experta Anu Realo, parte de la investigación. Además de dar energía y quitar la sensación de fatiga, el café tiene propiedades que generar buen humor y entusiasmo en quienes lo ingieren, lo que impulsa a las personas a moverse más y dedicarse de lleno a lo que los apasiona. Si hablamos de química, el informe reveló que el consumo de esta infusión por la mañana activa la dopamina y bloquea receptores de adenosina, por eso tiene el efecto de dar "felicidad".

Otras infusiones que dan energía al cuerpo humano

Infusión de jengibre, limón y miel

Hervir una taza de agua.

Agregar 3 rodajas finas de jengibre fresco.

Dejar reposar 5 minutos, luego añadir el jugo de medio limón.

Endulzar con una cucharadita de miel. Esta bebida aporta energía gracias al jengibre, que estimula la circulación y despeja la mente, y al limón que refuerza la vitalidad con su vitamina C.

Té verde con menta y rodajas de naranja

Preparar una taza de té verde (infusionar 3 minutos para que no se amargue).

Añadir 2 o 3 hojas de menta fresca.

Incorporar una rodaja de naranja para dar frescura y un toque de dulzura natural. El té verde contiene cafeína en menor medida que el café, pero brinda energía sostenida y antioxidantes; la menta refresca y la naranja suma vitalidad.

Infusión de yerba mate con cúrcuma y pimienta negra