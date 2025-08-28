Un enemigo "silencioso": la planta que seguro tenés en casa y atrae una peligrosa plaga.

Muchas personas resignan tener plantas en casa debido a que no se consideran "buenos" cuidándolas. Por este motivo, cuando se popularizan opciones tan nobles como los helechos, la mayoría elige sumarlas a los hogares. Y aunque si bien esta planta tiene muchos beneficios para los primerizos en el cuidado de plantas, albergan un peligro silencioso: son el ambiente idóneo para el crecimiento de una plaga.

Los helechos son, sin dudas, una de las plantas ornamentales más queridas por su elegancia natural: su frondosidad y frescura les dan un aire de "jungla interior" que muchos buscan. Sin embargo, expertos en entomología y veterinaria advierten que estas mismas características pueden convertir a los helechos en un refugio ideal para garrapatas, poniendo en riesgo la salud de quienes viven con niños o mascotas.

Su follaje denso y su nivel constante de humedad crean las condiciones perfectas que estas plagas necesitan: sombra, refugio y humedad. Solo esto es suficiente para que las garrapatas se instalen y esperen a sus huéspedes. Además, se sugiere que algunas especies de helechos liberan compuestos químicos, como terpenos o ácidos fenólicos, que podrían atraer aún más a estos arácnidos.

Y no son los únicos culpables: otras plantas como hiedra, mora, saúco, o arbustos densos también generan microclimas ideales. Pero al ser tan comunes en jardines, los helechos suelen pasar desapercibidos como fuente de riesgo.

Cómo evitar que mi helecho no atraiga garrapatas