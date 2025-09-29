Un turista se sorprendió por una conducta que vio en los argentinos.

Un turista inglés visitó Argentina para conocer sus paisajes, cultura y hábitos y se sorprendió con un aspecto de la vida diaria de los ciudadanos de este país. Se trata de la manera en que se frena a los colectivos en las paradas, ya que es un hábito que solo se da en ciudades medianas y grandes que tienen "bondis" de línea.

Uno tiende a pensar los que hábitos argentinos que son más permeables para alguien que no es del país son la pasión por el fútbol, las charlas alrededor de la parrilla cuando se hace un asado, tomar mate a cualquier hora del día y comer ñoquis los días 29; pero este joven encontró algo que suele pasar desapercibido en las costumbres del país: parar el colectivo levantando el brazo.

Este hábito sorprende a muchos turistas porque en otros países los colectivos frenan en paradas específicas y no es necesario recalcar como pasajeros que vas a subir, por lo que nadie levanta la mano al chofer en señal de que pare. "Argentina es salvaje, hermano. Para detener un colectivo en Argentina usan un gesto con la mano muy específico que probablemente aprendieron de sus abuelos", sostuvo el influencer cuyo nombre es Salvo Grind Set.

Por supuesto que el video se viralizó en las redes sociales, ya que generó sorpresa en los argentinos que el turista se viera impresionado por algo tan común y cotidiano como parar el colectivo con la mano. En el video que subió el mencionado usuario se puede ver a varios argentinos levantando sus brazos con la mirada fija en el chofer que colectivo que se acerca.

Bandera argentina.

