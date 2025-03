¿Cuáles son los apellidos que más se repiten en la Argentina?

Cuáles son los apellidos más comunes en Argentina

A veces se desprende la sensación que un apellido se repite más de lo normal en la Argentina y que no importa donde uno se encuentre es probable que se escuche con una frecuencia que asombra. Un estudio permite observar cuáles son los más sobresalientes de cada una de las provincias que componen al país.

Hace un tiempo, una publicidad de una cerveza expuso que una gran parte de la población del país se repartía entre aquellos que se llaman García y González. Esto dio pie a un entretenido video en el que personas (famosos y no tanto) acudían a un casamiento que tenía la promesa de ser el más grande de la historia por la cantidad de invitados presentes. Aunque un estudio arrojó resultados no tan similares.

La cuenta BlackMaps en X (Ex Twitter) que se encarga de realizar mapas sobre diferentes datos de la Argentina y del mundo se encargó de elaborar un mapa que permite apreciar los apellidos más repetidos.

Buenos Aires: González.

Caba: González.

Santa Fe: González.

Entre Ríos: González.

Corrientes: Gómez.

Misiones: Rodríguez.

Chaco: Gómez.

Formosa: González.

Salta: López.

Jujuy: Cruz*.

Tucumán: Díaz.

Santiago del Estero: Díaz.

Catamarca: Carrizo.

La Rioja: Díaz.

Córdoba: González.

San Juan: Castro.

San Luis: Lucero

Mendoza: González.

La Pampa: Rodríguez.

Neuquén: González.

Río Negro: González.

Santa Cruz: González.

Chubut: González.

Tierra del Fuego e Islas Malvinas: González.

Hay dos detalles a mencionar en este ranking. La primera es que corresponden a datos que se desprenden de un trabajo de investigación que hicieron desde la Dirección Nacional de Población, que depende del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Por otro lado, la cuenta de BlackMaps omitió un dato más que importante en lo que respecta a Jujuy, debido a que el apellido que más se repite es Mamani y el segundo es Cruz como informó.

