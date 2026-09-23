Cuándo es luna llena en septiembre 2026: fecha y qué rituales hacer

A fines de septiembre llega uno de los momentos claves para los creyentes de la astrología: la Luna llena. Se trata de una de las fases lunares más llamativas para quienes miran el cielo, pero un momento importante a nivel energético.

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Cuándo es la luna llena de septiembre 2026: la fecha exacta

La luna llena de septiembre será el sábado 26 de septiembre de 2026. Según el calendario astronómico, el fenómeno alcanza su punto máximo a las 16:50 UTC, lo que equivale a las 13:50 (hora de Argentina). Como el pico exacto ocurre durante la tarde, el disco lunar se podrá disfrutar en todo su esplendor durante la noche del 26 de septiembre, aunque también se la verá muy iluminada la noche anterior y la posterior.

Esta Luna es conocida como "Luna de la Cosecha" por ser la más cercana al equinoccio de otoño en el hemisferio norte.

La Luna llena se podrá observar en la noche del 26 de septiembre

¿Qué rituales hacer en la luna llena de septiembre?

La luna llena suele asociarse con un momento de plenitud, cierre de ciclos y manifestación de deseos. Uno de los rituales más recomendados para esta fase es el de agradecimiento y manifestación, que combina la ley de la atracción con símbolos como el fuego y la escritura. Para hacer el clásico ritual de manifestación solo necesitás: una vela blanca (símbolo de pureza y luz), un papel, lapicera y un recipiente resistente al calor.

Cómo hacer el ritual:

Buscá un lugar tranquilo donde puedas ver la Luna llena o sentir su energía. En el papel, escribí en una columna "Gracias por..." y enumerá los logros y bendiciones recibidas durante este ciclo. En otra parte de la hoja podés anotar qué es lo que querés manifestar o atraer hacia tu vida. Encendé la vela y leé en voz alta lo que escribiste, agradeciendo primero y los pedidos después. Guardá el papel en un lugar especial (o quemalo con cuidado en el recipiente) para sellar la intención.

Además de este ritual, muchas personas aprovechan la energía de la Luna llena para hacer limpiezas energéticas del hogar, cargar cristales bajo su luz o simplemente dedicar unos minutos a la meditación y la reflexión sobre lo transitado en el último mes.