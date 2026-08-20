Alerta en el mercado de 0km: las 10 marcas más vendidas de agosto y el dato que preocupa al sector

El mercado automotor en Argentina encara la mitad de 2026 sin alcanzar la recuperación esperada en las ventas de vehículos. Pese a que agosto muestra una leve mejora respecto a julio, las cifras aún están lejos de igualar los niveles del año anterior o las proyecciones que se tenían a fines de 2025. En ese contexto, Toyota lidera las ventas del mes y del año.

Con cerca de 45.000 patentamientos previstos para agosto, el sector experimenta un repunte frente a los números de julio, pero la mejora es insuficiente para compensar la caída acumulada en lo que va del año. De hecho, el acumulado de enero a mediados de agosto arroja un total de 351.660 vehículos vendidos, un 13,3% por debajo de los 405.534 registrados en el mismo período de 2025.

Al analizar el comportamiento mensual, las ventas de agosto hasta el día 18 alcanzaron las 18.360 unidades, apenas un 3,6% menos que el mes anterior, pero un 20% por debajo de agosto del año pasado, cuando se habían patentado unas 23.100 unidades para esa fecha.

Cuáles son las marcas que vendieron más 0km en agosto

En cuanto a las marcas, Toyota lidera el ranking con 3.961 autos vendidos en agosto y una suba del 7,2% respecto a julio, seguida por Volkswagen con 2.402 unidades, aunque con una leve baja del 0,5%. Ford completa el podio con 1.695 vehículos, aunque con una caída del 10,8%.

En cuarto lugar está Fiat con 1.624 y una baja del 7,8%, quinta es Chevrolet con 1.595 unidades y una caída de un 5,6%, mientras que Renault con 798 autos, cae un 23,6%, BYD con 821 y una suba del 20,3%, Mercedes-Benz con 679 y una leve baja en el orden del 1%, Peugeot con 656 autos y una sorprendente suba del 4,7% y Citroën, que registra 557 unidades entregadas y un retroceso del 11,7% completan las 10 marcas con más ventas.

Un dato a destacar es el de la marca Baic, que experimenta un sorprendente aumento del 48,2% en agosto. Por el contrario, Jeep sufre la mayor caída con un 47,5% menos de patentamientos respecto al mes previo.

En el acumulado anual, Toyota sigue siendo la marca con más ventas, con 49.935 vehículos patentados, aunque con una caída interanual del 26,7%. Volkswagen y Fiat completan el podio, con retracciones del 30,1% y 22%, respectivamente.

Solo Ford y Mercedes-Benz presentan crecimientos positivos en lo que va del año, con subas del 7,2% y 14,4% respectivamente, mientras que BYD se mantiene como la única marca china en el top 10, con casi el 3% de participación del mercado.