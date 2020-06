La República Argentina ya lleva aproximadamente tres meses desde que el presidente Alberto Fernández anunció la llegada de la cuarentena preventiva y obligatoria. Y si bien más del 75% del país ya ha retornado a una "nueva normalidad", en el AMBA aún continúa estando vigente. Las formas de contagio del coronavirus continúan siendo por la boca, la nariz y los ojos (principalmente). Sin embargo, un nuevo descubrimiento sacude al mundo: ¿es posible contraerlo mediante gases intestinales?

El doctor Ramón Tormo, especialista en enfermedades del Aparato Digestivo y Pediatría, y miembro de Top Doctors, aserguró en diálogo con Muy interesante: “Sólo alrededor del 10 % de las personas con COVID-19 tienen síntomas gastrointestinales, aunque aún no se sabe si algunos individuos infectados sólo tienen síntomas gastrointestinales”.

“El virus es una molécula de proteína (en este caso ARN) cubierta por una capa protectora de lípido (grasa) que, al ser absorbida por las células de la mucosa ocular, nasal o bucal, cambia su código genético (mutación) y las convierte en células agresoras y multiplicadoras", enfatizó Tormo. Entonces, ¿los gases intestinales pueden transportar el virus?

En caso de sólo salir despedidos en estado sólido, no hay riesgos. Así lo explicó el profesional: "En los gases intestinales, resultantes de la fermentación en el intestino grueso, de hidratos de carbono no digeridos en el intestino delgado y más raramente de proteínas, no puede haber ninguna molécula proteica recubierta por grasa; por ello, el gas intestinal, expulsado por el ano (pedo), no puede ser infectante, a no ser que vaya acompañado de materia fecal líquida o sólida”