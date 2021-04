El periodista Sergio Lapegüe atravesó un duro momento luego de contagiarse COVID-19 y su estado de salud se vio tan comprometido que hasta estuvo internado en una cama de terapia intensiva durante más de 20 días. Incluso, contó su testimonio a través de sus redes sociales intentando concientizar al resto de la gente para que se cuiden. Ya en su casa, después de lo vivido en medio de la pandemia, confesó que todavía le cuesta superar lo ocurrido y también que tiene estrés postraumático.

Durante una extensa entrevista, el periodista recordó que se había reunido con amigos antes de enterarse que era positivo de coronavirus. "Sentí una ola de calor muy fuerte en ese momento, me sentí abombado. Empecé con tos, a la noche con fiebre y dije, 'dos más dos es cuatro", dijo. Al otro día de los primeros síntomas se comunicó con servicios sanitarios, fue a la clínica y se hisopó. "Me hacen la tomografía y ven el pulmón derecho con filamentos cerca del corazón, me dijeron que tenía que quedarme internado".

Si bien parecía algo de pocos días, terminó varias semanas y con diversas complicaciones. Tras lo vivido, Lapegüe contó: "Estoy viviendo estrés postraumático. Estuve a punto del entubamiento sin saberlo, los médicos estaban preocupados porque no sabían si me podían sacar y después de vivir todo, empecé a hablar con mi mujer". Y agregó: "Tengo muchos videos grabados de ahí, empecé a verlos y me impresionó. Me di cuenta que puedo ayudar desde mi lugar, por haber vivido esto, a la gente que lo está viviendo. Siento la necesidad de generar una actitud positiva".

Por otro lado, el conducto de Canal 13 y TN reflexionó y reconoció que la pandemia de COVID-19 "nos ha presentado a todos una situación nunca pensado" y manifestó: "Uno se da cuenta de que es más importante el ser que el parecer. Que lo importante son los afectos y si bien yo fui siempre abracero, no puedo hacerlo. El hecho de vivir sin saber qué es lo que puede llegar a pasar dentro de un ratito... Eso es la pandemia". Además aclaró que sirvió para valorar más los momentos y el presente, el ahora.

Para cerrar, Lapegüe aprovechó la oportunidad y decidió enviarle un mensaje a las personas que se encuentran atravesando la enfermedad hoy: "El proceso es muy fuerte, el deterioro es inmediato; pero hay que tener fe, rezar, creer en las energías y vivir la vida con optimismo". Mientras que sentenció: "El virus es tremendo, ataca a todos por igual, pero podemos salir. Tenemos que creer en nuestras familias y amigos, en el de arriba y en los médicos. Yo me decía a mí mismo y al COVID: 'Vos estás manejando mi pulmón pero la cabeza la manejo yo'".