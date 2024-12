Diputada de Milei cruzó a Villarruel por el aumento de senadores: "No tenés cojones"

Las últimas semanas de diciembre marcaron un nuevo pico de tensión de Javier Milei y su nucleo duro de La Libertad Avanza (LLA) con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Además de la sesión en la que se expulsó al aliado Edgardo Kueider, el dispositivo oficialista cuestionó el fin del congelamiento de las dietas de los senadores, que finaliza el 31 de diciembre de este año. En ese contexto, la diputada nacional de LLA Juliana Santillán apuntó contra Villarruel a través de su Twitter, al asegurar que le "faltan cojones" para impedir que los senadores incrementen su sueldo.

"Así que te digo Vice, no te faltan excusas, siempre las tenés, te faltan cojones, lo único que hay que hacer es seguir la firmeza de un gobierno que está decidido a enfrentar los privilegios y eliminar a los vivos de siempre, tanto te cuesta estar a la altura?", escribió Santillán en su cuenta de la red social X.

En línea con el presidente Javier Milei, la diputada libertaria le achaca a Villarruel que los senadores pasarían a cobrar a partir de enero un sueldo neto de $8 millones. "Si no tenés las herramientas, genera nuevas, los objetivos son lo primero, y no sentada desde una poltrona, decir: 'no puedo'", agregó Santillán.

En su mensaje, la diputada también le recriminó a la Vice tenerla "bloqueada" de la red social y le recordó el "principio de revelación" con el que el Presidente enmarca a quienes con sus acciones o omisiones se acercan a "la casta".

"El Presidente siempre supo lo que debía hacer, y lo hizo, y a los que le dijeron que no se podía hacer lo que era necesario argumentando excusas burocráticas, les terminó demostrando que estaban con la Casta, en el principio de revelación", apuntó.

Villarruel contraatacó después de las críticas de Milei por los sueldos en el Senado

Este martes, tras la publicación de un mensaje navideño en la cuenta de la titular del Senado, un usuario de X le respondió: "¿Ya cobraste el aguinaldo del Senado? ¿O todavía no?". Además, le dijo que se dedicara a "bajar los monstruosos sueldos" de los senadores en vez de "salir a decir Feliz Navidad".

"Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va", respondió la Vicepresidenta de la Nación.