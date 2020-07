Polémico: Varsky atacó a un científico que lucha contra la pandemia

El periodista deportivo Juan Pablo Varsky atacó duramente a un científico que lucha contra la pandemia y difunde información en sus canales de redes sociales. Se trata del biólogo molecular Ernesto Resnik.

Varsky contestó a un hilo de tuits que hizo el científico argentino que vive en Estados Unidos sobre el coronavirus. "Valoro tu autocrítica. Decir "me equivoqué" es inusual y liberador. Agregaría la arrogancia y el desprecio con el que trataste a la gente que propuso y divulgó alternativas complementarias con el ASPO", estalló el conductor radial.

"No entiende que hablo por lo que somos como sociedad científica, solo buscó pegarme porque quedó enojado, y eso que mi crítica entonces ni siquiera fue a él", le respondió Resnik.

Varsky en plena pandemia había puesto como ejemplo a Chile y valorado la opinión de un polémico científico sobre el combate al Covid-19 que generó fuertes réplicas en las redes. "No acepto el “cuarentena o muerte” como la única justificación desde la soberbia y la comodidad", había dicho en mayo. La realidad terminó eligiendo por él: con la mitad de la población argentina, Chile tiene 8700 muertos, el 15° país con más fallecimientos en el Mundo, y el 10° con más muertes por millón de habitantes, con 456. Argentina tiene 58 muertos por millón.

Resnik le dijo: "No me conocés, no tengo nada de lo que sugerís. Solo que mandaste como una opinión seria una truchada de un ex-funcionario que se equivoca desde Marzo, siempre para el mismo lado, tratando de decir que no pasa nada con este virus y proponiendo soluciones que sabe ilusorias".

Y Varsky cerró la discusión: "Nadie dice que no pasa nada con este virus. Habló de testeo, rastreo y aislamiento. Y apareció el Detectar, hoy valorado como aquella cuarentena inicial de marzo. Muchos hoy asumen que podría haber testeado más y mejor. No entiendo la razón de tanto enojo. Voy más allá del tuyo".

En los últimos tiempos, Varsky viene siendo repudiado en redes y sobre todo en Twitter. Primero por haber rechazado que en Bolivia haya habido un Golpe de Estado. Luego, porque fue parte de su casamiento el ex ministro de los despidos de Mauricio Macri, Andrés Ibarra. Su actual esposa fue funcionaria de la cartera de Modernización: María Laura Bruzoni.

Vale aclarar: Chile solo adoptó cuarentena estricta para su capital, Santiago, cuando la situación se había desmadrado. El testeo masivo de Chile (que sirvió para detectar los casos), no se correspondió con las medidas para evitar la propagación.