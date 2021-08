Maru Botana volvió de Francia, violó la cuarentena y enfrenta una multa millonaria

Después de sus vacaciones en un lujoso hotel de Francia, la cocinera decidió no apegarse a la ley de la Provincia de Buenos Aires.

La conductora Maru Botana estuvo varada en un castillo en Francia y, cuando volvió a Argentina, no cumplió el aislamiento en un hotel como marca la reglamentación sanitaria en medio de la pandemia por el coronavirus y ahora enfrenta una multa millonaria.

La cocinera regresó al país proveniente de Francia, donde estuvo alojada en un lujoso castillo de la campiña francesa. Al llegar a Buenos Aires el 9 de agosto, Botana y su familia debieron mantener el aislamiento en un hotel tal como indica la ley vigente. Sin embargo, la conductora de TV permaneció en su domicilio y ahora deberá afrontar una sanción económica.

Desde Jefatura de Gabinete bonaerense detallaron que "salió del país el 19 de julio, día en que completó la declaración jurada electrónica de la Dirección Nacional de Migraciones. A su vez, en el aeropuerto de Ezeiza, firmó la declaración jurada de aislamiento obligatorio de la provincia de Buenos Aires donde se comprometía a realizar el aislamiento de 4 días en hotel y 3 días restantes en domicilio particular".

Además detallaron que "en la declaración jurada electrónica de ingreso al país, declaró que era esencial, cuando no lo es, y decidió no completar el dato de hotel para realizar el aislamiento de los primeros 4 días. Sólo informó su domicilio particular para hacer el aislamiento completo de los 7 días".

Fuentes del área de Jefatura de Gabinete agregaron que "cuando se la contactó desde el Centro de Telemedicina bonaerense, se le informó que debía cumplir aislamiento en hotel los primeros 4 días por no estar exceptuada en la normativa nacional ni provincial. Ella se negó a ir a hotel, por lo cual se envió al equipo de fiscalizadores del Ministerio de Salud a su domicilio".

De esta manera, el 10 de agosto se labró el acta de infracción por incumplimiento de la normativa y el mismo día a la tarde, la pareja de Maru Botana presentó un descargo por email. Dicho descargo y la demás documentación será presentada en las próximas horas ante la Justicia donde se efectuará la denuncia penal correspondiente.

El decreto de la provincia de Buenos Aires vigente desde el 1 de julio señala que "todos aquellos ciudadanos bonaerenses que regresen al país desde el extranjero deberán cumplir una cuarentena de cuatro días en un hotel para recién luego pasar otros tres días de aislamiento en sus domicilios particulares". Tanto los gastos de hospedaje, como comida y traslado, corren por cuenta de los viajeros.

La cocinera viajó a Francia para visitar a una de sus tías pero sus vacaciones no terminaron como pensaba. La cocinera tenía previsto regresar a la Argentina el pasado 7 de agosto pero su vuelo fue cancelado por las restricciones que implementó el Gobierno para evitar el ingreso de la variante Delta del COVID-19.

"Ahora estamos todos acá. No tenemos fecha de regreso porque están cancelando vuelos. Una lástima, porque la verdad es que es triste que no puedas volver a tu país", había dicho Botana. "Es insólito que pase esto, pero qué se le va a hacer. Yo soy apolítica y siento que es muy difícil gobernar el país, pero siento que hay muchas cosas que son muy especiales y raras", dijo la cocinera y empresaria gastronómica en declaraciones radiales.

Botana intentó una defensa alegando que mantuvo el aislamiento en su domicilio y que no violó la cuarentena. Sin embargo la reglamentación es clara e indica que los turistas que regresan del extranjero deben permanecer en un hotel, algo que tanto la cocinera como su familia decidieron por su cuenta no cumplir.