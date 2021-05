Las nuevas restricciones por COVID-19, indignaron a Flavio Mendoza: "Manga de chantas"

El coreógrafo y bailarín Flavio Mendoza no solo le pegó al Gobierno por seguir con la cuarentena sino que llamó a no pagar los impuestos.

Flavio Mendoza publicó un durísimo descargo en sus redes sociales luego de enterarse los anuncios del Gobierno con nuevas restricciones por el coronavirus. Furioso, explotó en su Twitter con una lluvia de agravios: "Manga de vendidos y chantas".

Ayer por la noche, Alberto Fernández anunció un confinamiento estricto por 9 días y el anuncio generó disconformidad en algunos sectores y personas, como el creador de Stravaganza, quien acudió a sus redes con una picante crítica. "Me imagino si cierran todo, es todo, ¿no? Fútbol, programas de TV, etc, ¿no? Porque hoy todos necesitamos trabajar", sentenció Flavio Mendoza, quien viene pidiendo desde hace tiempo la reapertura de los teatros,

Indignado, Mendoza también apuntó contra los sectores que aún siguen con la posibilidad de trabajar, pese a las restricciones. "Que poca solidaridad con los que no trabajan, que manga de vendidos y chantas. Solo miran lo suyo. ¿Y los demás que se caguen? Ya que son privilegiados, mínimo pidan por el que no puede trabajar", sumó.

Días atrás, el coreógrafo compartió una imagen de un teatro vacío y destruido con el hashtag: "#ElArteEsEsencial Nosotros también necesitamos trabajar". Mendoza viene impulsando una campaña en las redes sociales para que el Gobierno tenga en consideración la crisis que atraviesan los actores por la pandemia.

Flavio Mendoza le pegó a Marcelo Tinelli con una picante chicana

"Me da vergüenza ver gente del medio que, como tiene trabajo, no demuestra un mínimo de solidaridad con los colegas que están sin trabajar. Despertemos de una vez. Es hora de darse cuenta quién sirve y quien no. Ser mejor ser humano hoy vale, no un títere", escribió el creador de Stravaganza en su cuenta de Twitter.

"Mi queja no es por Marcelo Tinelli. No quieran hacer puterío. En esa empresa trabaja mucha gente: bailarines, técnicos, productores, actores. Lo que digo es que todos somos esenciales y necesitamos trabajar. Solo pido que sean parejos para todos", explicó.

El artista recordó que, junto a otros empresarios, impulsó un protocolo para que los teatros estén funcionando y que hoy esas normativas no están vigentes. "¿Qué pasó con los protocolos que armamos para el teatro? ¿Se los pasan por le cu...?", exclamó. Por último, Flavio Mendoza pidió al poder Ejecutivo nacional y al jefe de Gobierno porteño contemplen la apertura de los teatros en los anuncios de las nuevas medidas frente al aumento de casos de COVID-19. "Si hay nuevas restricciones espero que esta vez nosotros podamos trabajar y pongan el foco en las cosas que realmente se hacen mal. #ElArteEsEsencial", concluyó.