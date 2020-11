La conductora de Canal 9 Viviana Canosa dijo al aire que no se vacunará y manifestó que consultó su decisión con "los mejores especialistas", aunque no dio los nombres de ellos y mucho menos lo entrevistó en el programa. Para evitar resfríos, Canosa ya había pedido tomar dióxido de cloro, compuesto químico tóxico para los humanos que causó la muerte de un niño de cinco años en Neuquén.

"Yo no me voy a vacunar y vos tampoco, escuché a los mejores especialistas y dicen que no da", afirmó Canosa, quien luego preguntó a los panelistas de su programa si se "podrían la vacuna de Putin". Dos de ellos respondieron que no lo harían y uno dijo que sí cuando esté homologada.

Uno de los panelistas, quien dijo que se iba a poner la vacuna, pidió que lleven al programa especialistas para hablar sobre el tema, es decir que solicitó hacer periodismo. Canosa, que llevó una jeringa para tirar agua a sus compañeros de piso, además preguntó en la red social Twitter a sus seguidores si se pondrían la vacuna.

Viviana Canosa había estado en el centro de los repudios en la Argentina, después de que en su programa dijera que le hacía bien a la salud el dióxido de claro, compuesto químico tóxico para los humanos, criticado en su uso por la Organización Mundial de la Salud y que causó la muerte de dos personas en la Argentina, uno de ellos era un niño de cinco años de Neuquén.

Por la muerte del niño, Viviana Canosa fue denunciada ante la Justicia y la Defensoría del Público. Además fue repudiada por comunicadores y periodistas de todos los canales.

La vacunación será masiva

El ministro de Salud, Ginés González, afirmó que la vacunación será "masiva". Además, aseguró que nunca se había hecho "antes algo de tanta magnitud". Además, agregó que la premisa será darle "equidad distributiva".

En una entrevista, Ginés González García aseguró que lo importante es que "tenga equidad distributiva, que todos accedan de Ushuaia a La Quiaca". La frase del funcionario nacional apareció luego de la confirmación de la compra de 25 millones de dosis a Rusia que podrían llegar entre diciembre y enero próximos si son exitosas las últimas pruebas.

En ese sentido, Ginés González García aseguró que todas las medidas del Gobierno están orientadas a "alejarse" lo más posible de la segunda ola de contagios que por estas horas atraviesan los países de Europa. Por otro lado, aseguró que "nos dijeron tanto del testeo, del testo, y el país que más testeó, que fue Bélgica, tienen un rebrote tremendo". Finalmente, añadió que "la segunda ola está arrasando con todas las conclusiones" que había dejado el inicio de la pandemia.

Más temprano, Alberto Fernández sostuvo que en un audio entregado a la agencia rusa Sputnik, el jefe de Estado aseguró que Rusia "estaría en condiciones" de darnos "10 millones de dosis de cada una de los dosis". Y sumó: "Las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero". En ese mismo audio, Fernández sostuvo que "los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más".