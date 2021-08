Julián Weich y su dramática frase: "Estuve en mi velorio"

El conductor se recuperó de la enfermedad de la pandemia y reveló los detalles al respecto. "Nunca tuve miedo, la gente te entierra", agregó.

Julián Weich fue uno de los famosos que pudo recuperarse del coronavirus en Argentina en este 2021, luego de haber estado internado en terapia intensiva y reconoció en Intrusos (América TV) que en un momento determinado estuvo incómodo por lo que se hablaba de él. "Estuve en mi velorio. Nunca tuve miedo, jamás. Todo el mundo te vela", dijo el conductor y actor de 55 años.

Además, aseguró que tuvo "la suerte de estar muy bien cuidado" y aprovechó para elogiar a los médicos que lo atendieron: "No tengo nada más que palabras de agradecimiento para el personal de salud".

Julián Weich aprovechó para contar al detalle cómo empezó esta pesadilla: "Cuando me dieron el positivo de COVID no tenía ningún síntoma grave, pero como no evolucionaba me dijo el doctor ´mirá, lo mejor sería que vengas primero a hacerte una placa de tórax´. Ahí salió que ya tenía la neumonía bilateral, pero nunca me sentí mal ni tuve mucha fiebre. De hecho, estuve con el teléfono internado los 15 días".

Con relación a la repercusión mediática que tuvo su caso, aseveró: "Cuando dicen ´Julián Weich en terapia intensiva, está peor´, todo el mundo te vela, la gente te entierra. Pero lo bueno es que fue mucha la gente que preguntó por mí y eso me pone contento".

Por qué Julián Weich no mostró cómo iba su recuperación

Cuando el entrevistador lo consultó acerca de que se refirió muy poco al tema en las redes sociales y ni siquiera fue actualizando sus partes médicos, como hizo por ejemplo el periodista Sergio Lapegüe, el protagonista explicó: "Me da vergüenza ajena, me parece una falta de respeto estar alardeando de que uno se está recuperando, sobre todo en esta enfermedad que es tan solitaria, porque la gente se murió sola. Hubo 104 mil personas que no lo pudieron hacer, no me parece bien".

En referencia al reportero de Todo Noticias (TN), el conductor Rodrigo Lussich opinó: "A veces se juega con esto de ´a ver cuántos likes me dan mientras me recupero de una enfermedad´".

Adrián Pallares liquidó a Julián Weich

Más allá de que celebró que él se repuso del COVID-19, uno de los líderes de Intrusos lo criticó por su actitud previa al hisopado positivo: "Hay que decir que dio un muy mal mensaje. Dijo que él tenía el turno y que como era deportista no se iba a contagiar, eso es peor que subir una foto con una máscara recuperándose. También digamos que ese mensaje que dio es muy malo". "Sí, sí, muy malo. Esperemos que todo esto le haya servido", acotó Lussich.

El COVID de Julián Weich

El presentador fue internado tras haber dado positivo el miércoles 14 de julio de 2021 en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego estuvo algunos días en terapia intensiva, aunque luego poco a poco se fue recuperando, fue trasladado a una sala común y finalmente pudo retomar sus actividades en los medios con cierta normalidad.