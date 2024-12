Kicillof llamó a “fortalecer” el vínculo con Brasil y a dejar de lado “las anteojeras"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, marca cada vez más distancia de la gestión nacional: con un acto en Chascomús celebró el Día de la Amistad Argentino-Brasileña, firmó un acuerdo para "fortalecer la democracia y la cooperación regional" y llamó a las autoridades nacionales para que "dejen las anteojeras ideológicas". Lo hizo luego del frío encuentro que Javier Milei mantuvo con su par del vecino país Luiz Inácio Lula da Silva, con quien nunca se reunió; y a tan sólo dos días de la Cumbre del Mercosur, en la que el presidente argentino participará por primera vez en un escenario tenso.

"No se debe actuar con anteojeras ideológicas, sino pensando en lo que beneficia a nuestro pueblo: comenzando por fortalecer el vínculo con Brasil", aseguró Kicillof, que encabezó la actividad junto a al embajador de Brasil en nuestro país, Julio Glinternick Bitelli. En esa línea, consideró que no hay "posibilidad de desarrollo ni de democracia plena en ninguno de nuestros países si no hay unidad latinoamericana" y aclaró que ese es el camino que van a "seguir y defender desde la provincia de Buenos Aires".

La actividad se realizó en el marco del reconocimiento de Chascomús como el "Km 0 de la Democracia", en honor al fallecido ex presidente Raúl Alfonsín, que nació en esa ciudad. Como parte de la ceremonia, las autoridades firmaron un "Acta Compromiso por la Democracia" para "impulsar acciones en defensa de la institucionalidad y la convivencia", se informó en un comunicado.

En el transcurso de la mañana, Kicillof hizo entrega de 16 nuevas viviendas destinadas a familias del municipio de Chascomús.

El acto contó con la presencia de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y del intendente local, Javier Gastón. También, dijeron presente numerosos intendentes de la región, entre ellos Francisco Echarren (Castelli), Osvaldo di Nápoli (General Belgrano), Carlos Rocha (General Guido), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Juan Pablo García (Dolores), Arnaldo Harispe (Lezama), Alberto Gelené (Las Flores), Lisandro Hourcade (Magdalena), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), José Castro (Monte), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Fabián Cagliardi (Berisso), quienes mostraron su apoyo al fortalecimiento de los lazos regionales y la promoción de la democracia.

Encuentro de Milei con Lula

Entre el jueves y el viernes, Milei participará por primera vez de una Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur. Allí, se encontrará con Lula, el presidente de Paraguay, Santiago Peña; de Bolivia, Luis Arce; del Uruguay, Luis Lacalle Pou; y su sucesor, Yamandú Orsi; además de los representantes de los estados asociados del bloque sudamericano Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana.

El mandatario, por lo que se sabe, llegará a Montevideo con la idea de impulsar la flexibilización para conseguir que los países asociados tengan permitido establecer tratados de libre comercio en soledad, algo que está prohibido por el Tratado de Asunción. En caso de no conseguirlo, según afirmaron desde la Casa Rosada, la idea es abandonar el histórico bloque.

Con información de Noticias Argentinas