Julián Weich, sobre el coronavirus: “Como en tu propio velorio”

El presentador fue dado de alta hace dos días y abrió su corazón ante sus fans respecto al momento que vivió.

El conductor de televisión Julián Weich compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde relató con lujo de detalles cómo transitó las afecciones que el coronavirus provocó en su organismo. El presentador se mostró con ánimo para emprender su recuperación e hizo hincapié en la importancia de tomar los cuidados impuestos por los protocolos de sanidad para evitar que el virus continúe su propagación.

“Me agarró un Covid leve, donde no había ningún problema, y de repente ‘te ponemos un poquito de oxígeno en una bigotera para que te recuperes y vuelvas a tu casa’. Pero no volví más”, empezó su descargo el ex conductor de Justo A Tiempo, en alusión a cómo se desmejoró su salud con el paso de los días. Y siguió: “No iba a hacer un show de mi Covid, pero estaba al tanto de todo lo que estaba pasando. Me pasaron miles de cosas estando internado mirando el techo, aunque nunca la pasé mal, ni en una situación física, psíquica o emocional”.

Luego, Weich lanzó una analogía sobre sus sentimientos ante las personas que se le acercaron y las que no durante su tránsito por el Covid. “Me tocó a mí, que yo me cuido, cumplo con todas las reglas y protocolos de convivencia sana que tenemos que mantener. Es como haber estado en tu propio velorio. Ves quién va, quién no va, quién saludó, quién no saludó. Es una situación rara, pero es como haber estado en tu propio velorio”, expresó el actor.

Por otro lado, el presentador de Vivo Para Vos se refirió a todos aquellos que no han sobrevivido al ataque del pandémico virus a sus cuerpos y les pidió a sus seguidores que recuerden cuán dañino es antes de tener conductas que rompan con los protocolos. “También me pasa que pienso en los que no tuvieron la chance de salir adelante. Eso me da bronca, pena, injusticia. Tenemos que honrar a todos los que no pudieron salir, cuidándonos a nosotros, vacunándonos, haciendo las cosas bien. Es un esfuerzo, es incómodo, sí. Algunos tienen más chances de hacerlo con más recursos, otros, menos, pero lo tiene que hacer. Por el bien de uno, de la familia y de la sociedad”, esbozó Weich en su transmisión en vivo.

“No soy antivacunas”

En medio de su descargo, Julián Weich no desaprovechó la oportunidad para llevar claridad ante las versiones de su supuesta adherencia al pensamiento antivacunas. “Aclaro que no soy antivacunas. Al revés: me la paso promocionando la vacunación en mis programas, en mis redes. No fui a vacunarme por un problema personal. A los cuatro, cinco días, fui a colaborar con la Fundación Espartanos, supongo que fue ahí en donde me contagié, pero no lo puedo asegurar”, explicó. Y remató: “Entonces, por más que me hubiera dado la vacuna, los anticuerpos no aparecen en dos minutos, tardan unos cuantos días, me hubiera contagiado igual. No soy antivacunas. Soy vegetariano, que no tiene nada que ver, pero antivacunas no soy”.