Durísimo golpe para Ángela Leiva

El martes por la tarde murió por coronavirus el padre de la cantante Ángela Leiva. Eduardo Leiva había superado un cáncer recientemente, pero al día siguiente dio positivo en la prueba diagnóstica de coronavirus. Tras agravarse su cuadro, debió ser intubado para recibir asistencia mecánica para respirar y fue inducido al coma farmacológico. El 29 de abril también falleció de coronavirus Carlos Varela, el manager de la figura de Showmatch La Academia.

El 8 de abril, Ángela Leiva había compartido en su cuenta de Instagram una foto junto a su padre con la que comunicaba su emoción por la batalla que había vencido su padre: superó el cáncer después de un año de tratamiento. “Este hombre es mi papá y venció al cáncer. Te amo, pa. Valiente, héroe, nuestro orgullo. Gracias, papito, por esta alegría. Gracias por elegir la vida”, compartió la cantante ante su millón de seguidores.

"Ahora también la está peleando. Yo esto no lo conté. Mi papá cuando le dan la noticia de que venció el cáncer, le diagnostican covid", reveló Ángela en su visita al programa de Mariana Fabbiani en El Trece. "Hoy lo tenemos ahí internado, entubado y en coma farmacológico. Está luchando", añadió. El cuadro de coronavirus de Eduardo Mario Leiva se había complicado hace algunos días y había sido intubado e inducido al coma farmacológico. Estaba internado en un hospital de Tandil, ciudad en la que residía junto a su actual esposa.

“Acompaño desde la distancia y con amor. Ahora me está por llegar el parte de hoy”, expresó la cantante en Lo de Mariana. También, explicó que en sus redes sociales sólo había celebrado que su padre se había curado del cáncer y no había mencionado el nuevo diagnóstico por lo que su noticia en El Trece no fue la mejor de todas. “Me quise quedar con esa noticia. No soy una influencer. No cuento todo lo que hago. Conté eso porque es un ejemplo de vida. No es fácil luchar contra el cáncer”, sintetizó al tiempo que recordó que su madre falleció de esa enfermedad hace ocho años.

La muerte del manager de Ángela Leiva

El 29 de abril falleció Carlos Varela, el mánager de Ángela Leiva. La cantante había usado sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que manden buenas energías para su pronta recuperación, pero el desenlace no fue el esperado. En este sentido, la cantante aprovechó su cuenta de Insragram para compartir a la distancia el dolor por la muerte que la golpeaba. "Me es inevitable escribir esto y no llorar, pero no son esas mismas lágrimas que vos secaste hace unos años, son lágrimas de amor y felicidad, porque te voy extrañar tanto Viejo, porque sos irreemplazable. A todos les deseo q alguna vez tengan un Carlos Varela en sus vidas! Gracias viejo, gracias", expresó.