Diego Latorre dio positivo de coronavirus

Después de que se conozca que su hija Lola dio positivo de COVID-19, ahora se confirmó que el ex futbolista y actual comentarista, Diego Latorre tiene coronavirus. El ex jugador de Boca de 51 años está aislado en su casa.

En principio la joven tuvo el virus después de haber compartido programa con varios famosos contagiados. Por su parte, Latorre estuvo bastante alejado de los estudios de televisión esta última semana. Por ejemplo, no estuvo el lunes de la semana pasada del envío ESPN Fútbol Club, que comparte con Alejandro Fantino, Mariano Closs y Oscar Ruggeri. ADemás no comentó ninguno de los partidos que se jugaron en la semana.

Más allá de esta situación, no fue el único de la mesa de ESPN FC que estuvo un contagio. Oscar Ruggeri contrajo coronavirus y, luego, al volver al estudio dijo: “Estoy enojado conmigo mismo porque me descuidé. Con nadie, eh, cada uno tiene que ser responsable de lo suyo. Me descuidé ese viernes que salí de acá, 15 minutos. Salí y me junté con alguien, al pedo". Por otro lado, también agregó que "a la noche tenía miedo de morirme, pasa cuando no tenés sueño. Vivís con la panza revuelta porque no tenés olfato, gusto, nada. Comés porque tenés que comer”.

Hace varios meses, Alejandro Fantino, conductor del programa que comparte con Ruggeri, Miguel Simón y Diego Latorrere, ya había tenido COVID19. En aquel momento, Fantino solo se desempeñanaba en el canal de aire y estuvo aislado más de dos semanas.