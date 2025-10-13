Usar el aire acondicionado no es la única manera de enfrentar el calor.,

La llegada de las temperaturas altas hizo que sea fundamental mantener las casas frescas para poder sobrellevar las rutinas. De esa manera, en muchas personas surgió la necesidad de buscar alternativas más económicas que un aire acondicionado para hacerlo y se descubrió que existen una serie de tips infalibles.

A pesar de que el aire acondicionado es la forma más rápida y eficaz para enfriar o calentar los ambientes, existen técnicas que permiten prescindir de electrodomésticos para climatización de la casa y son muy efectivos. Se trata de hábitos alcanzables para todas las personas, muy fáciles de incorporar en las rutinas diarias.

Mantener los ambientes frescos en estaciones calurosas es importante porque ayuda a prevenir golpes de calor, fatiga, deshidratación y molestias que afectan el descanso, el estado de ánimo y el rendimiento diario. Un hogar con buena ventilación, sombra y circulación de aire reduce la temperatura interior sin depender tanto del aire acondicionado.

Calor.

Trucos para mantener la casa fresca sin aire acondicionado