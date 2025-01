¿Por qué no se recomienda consumir agua con limón y cómo puede afectar al estómago?

Por qué no se recomienda consumir agua con limón.

Hay varios consejos que se difunden por medio del boca en boca para ayudar a mejorar en el proceso de digestión de ciertas comidas como es el caso de consumir un preparado de agua con limón. Muchos hacen uso de esta mezcla para que determinados alimentos no les caigan mal, y puedan continuar con su vida de manera normal. Aunque algunos especialistas expresan todo lo contrario.

Al revisar la cultura popular, se puede apreciar que existe una gran cantidad de consejos sobre como preservar la salud con productos que se encuentran disponibles en cualquier hogar o que son de fácil acceso. Hay uno que se repitió bastante durante las fiestas de diciembre para evitar que los asados, el vitel toné, los sanguches de miga y demás alimentos provoquen consecuencias negativas en el estómago. Uno que tiene como atractivo al limón.

"En la siguiente imagen, te contamos sobre los beneficios del agua con limón en ayunas en el metabolismo", expresó Nutricionistajavier, como figura en su cuenta de X (Ex Twitter). Una en la que descripción expuso su matrícula como Licenciado de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. "No tiene ningún efecto sobre el metabolismo", comenta la imagen que adjuntó en su posteo.

Uno de los comentarios más comunes que se suelen apreciar en las redes es que el preparado de agua con limón es ideal para favorece la secreción de los jugadores gástricos, y esto impacta de manera directa en el metabolismo. No obstante, el profesional no recomienda este tipo de preparación para realizar apenas nos levantamos de la cama tras una larga noche de sueño, debido a que no dará el resultado que deseamos.

Por qué hay que mezclar cáscara de limón y bicarbonato de sodio: para qué sirve

Además de condimentar las comidas, el limón puede mezclarse con el bicarbonato de sodio y brindar resultados para solucionar algunos problemas que se nos pueden llegar a presentar en el día a día pero en especial con el cuidado de ciertos objetos que tenemos en la cocina. Una mezcla que no demanda más de seis paso.

Primer paso: se debe pelar un limón sin tirar las cáscaras.

Segundo paso: colocar en una licuadora un cantidad considerable de agua y las cáscaras.

Tercer paso: licuar de gran manera para que se forme una mezcla líquida que no debe ser tirada porque es clave.

Cuarto paso: a la solución de limón con agua se le debe sumar tres cucharadas de bicarbonato de sodio. También una de jabón líquido para adquiera un aroma especial.

Quinto paso: pasar el líquido a un frasco o pulverizador.

Sexto paso: aplicar sobre objetos de cocina o de cualquier parte de la casa que consideremos que necesita de una limpieza.