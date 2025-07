Chau gripes: 3 verduras con más vitamina C que la naranja que previenen que te enfermes este invierno.

La vitamina C es fundamental para prevenir enfermarse, especialmente durante el invierno. Al exponer nuestro organismo a las bajas temperaturas, es frecuente que bajen las defensas y nos volvamos más vulnerables a contagiarnos gripes y resfriados, tanto por virus como por bacterias. La naranja no es la única fruta rica en vitamina C, y de hecho, los expertos en nutrición señalan que hay muchos vegetales que contienen altos niveles de esta vitamina y que deberíamos consumir a diario para no enfermarnos.

"Si bien solemos asociar la vitamina C con el fortalecimiento de nuestras defensas, hace mucho más que eso”, explica Jess DeGore, nutricionista y educadora en diabetes (RD, CDCES), en diálogo con el medio Real Simple. La vitamina C es "un antioxidante poderoso, lo que significa que ayuda a proteger tus células del daño causado por el estrés, una dieta pobre, la contaminación y otros factores del mundo moderno”, agrega Alix Turoff, nutricionista registrada.

Por otro lado, esta vitamina contribuye a la producción de colágeno, fundamental para mantener los tejidos saludables y curar las heridas. "Al ayudar a tu cuerpo a producir colágeno, la vitamina C mantiene tu piel radiante, pero también tus articulaciones en movimiento y los tejidos fuertes”, dice DeGore. Además, contribuye con la absorción de nutrientes y la producción de energía, ya que ayuda a absorber el hierro, y promueve la salud cerebral, ya que "está involucrada en la función de los neurotransmisores, por lo que apoya la salud del cerebro e impacta en el estado de ánimo, la energía y la concentración”, suma Turoff.

Las 3 verduras que son ricas en vitamina C para evitar enfermarse

1. Morrón rojo

El morrón rojo tiene 118 mg de vitamina C por taza: el doble que una naranja pequeña. “Son estrellas de la vitamina C, y además son ricos en vitamina A, que favorece la visión y la salud de la piel”, dice DeGore. Las especialistas en nutrición aconsejan comerlos salteados o cocinados, en tiras para acompañar con el hummus, rellenarlos o comerlos salteados con cebolla para fajitas.

2. Brócoli

El brócoli tiene 102 mg de vitamina C por taza. Esta verdura también contiene fibras, vitamina K y folato, nutrientes que benefician la coagulación sanguínea, la salud cardiovascular, celular y del ADN. La podés consumir en sopas, con pastas, en guisos o en ensaladas, siempre cocido. "Me gusta prepararlo en casa asado hasta que quede crocante, con aceite de oliva, ajo y parmesano, o salteado en un wok”, comenta Turoff.

3. Kale (col rizada)

El kale, también llamado col rizada, contiene 93 mg por cada 100 gramos (aproximadamente 1,5 a 2 tazas crudas) de vitamina C. Este vegetal de hoja verde también tiene muchos otros beneficios. “El kale también es rico en fibras, vitamina K, magnesio y antioxidantes”, explica DeGore. Estos nutrientes favorecen la salud del corazón, los huesos y el sistema inmune. “Es mi recurso favorito para sumar hojas verdes a salteados o platos de pasta”, dice DeGore. También podés incluirlo en ensaladas, al horno o en forma de chips.