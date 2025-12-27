Solo 3 ingredientes: cómo hacer un multiuso casero para limpiar toda la casa sin gastar de más.

Existe un truco de limpieza muy sencillo para preparar un multiuso casero y limpiar múltiples partes de la casa, que se prepara solamente con tres ingredientes. Si ya te cansaste de gastar dinero en tantos limpiadores de supermercado, este tutorial te va a encantar.

Se trata de un limpiador hecho a base de tres productos que todas las personas tienen en sus casas, capaz de quitar la suciedad de cocinas, baños, habitaciones y más.

Sirve para limpiar la cocina, la heladera, platos, vasos, cubiertos, tazas y hasta el fregadero. También sirve para limpiar ventanas, vidrios, superficies en el exterior de tu casa, ducha, azulejos del baño, mampara de ducha y mucho más.

Limpiador multiuso con 3 ingredientes: cómo prepararlo

Materiales

1 pulverizador vacío

1 o 2 cucharadas de detergente líquido para platos

1 taza de vinagre

1 taza de agua

El paso a paso

Simplemente, mezclá dentro del pulverizador vacío 1 o 2 cucharadas de detergente, 1 taza de vinagre y otra taza de agua. Mezclá y batí muy bien. Aplicá esta mezcla sobre todas las superficies que quieras limpiar. Ayudate con un cepillito y un trapo seco para sacar la suciedad de las zonas más difíciles y secar todo muy bien. ¡Listo!

Los beneficios de este limpiador multiuso

Esta mezcla funciona porque el detergente rompe y arrastra la grasa, que es la principal suciedad en cocinas, platos y superficies. Está diseñado justamente para desprender restos de comida y aceites sin dañar.

El vinagre, al ser un ácido suave, disuelve el sarro, los restos de jabón y los minerales del agua, además de ayudar a reducir bacterias y hongos, lo que lo vuelve ideal para baños, azulejos y vidrios.

Por último, el agua diluye todo para que no sea agresivo y permite que la mezcla se distribuya mejor. Juntos, estos tres ingredientes limpian, desengrasan y desinfectan de forma simple y eficaz.