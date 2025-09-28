El truco definitivo para destapar la bacha de la cocina sin quimicos

El truco definitivo para destapar la bacha de la cocina.

Mantener la bacha de la cocina limpia y sin obstrucciones no solo es clave para la higiene del hogar, sino también para evitar gastos innecesarios en productos agresivos o reparaciones. Aunque muchas personas suelen recurrir a químicos corrosivos o al plomero, cada vez más hogares se inclinan por métodos caseros, económicos y respetuosos con el medio ambiente.

Entre ellos, hay un truco que se volvió viral en redes sociales y que promete resultados efectivos en menos de quince minutos. Solo necesitás tres ingredientes básicos que seguramente ya tenés en tu cocina: jabón líquido para platos, bicarbonato de sodio y vinagre.

Cómo es el paso a paso para destapar la bacha de la cocina

El paso a paso es sencillo. Primero, aplicá una cucharada de jabón líquido directamente en el desagüe: ayudará a disolver la grasa acumulada. Después, agregá media taza de bicarbonato de sodio, que actúa como abrasivo suave y neutralizador de olores. Finalmente, verté una taza de vinagre. La mezcla produce una reacción efervescente que remueve los residuos adheridos a las paredes internas de la cañería. Para potenciar el efecto, cubrí el desagüe con un paño y dejá actuar unos diez minutos. Como último paso, enjuagá con agua caliente para arrastrar la suciedad y dejar la bacha impecable.

Este truco no solo destapa cañerías, sino que también elimina bacterias, hongos y malos olores, gracias a las propiedades desinfectantes del vinagre y a la acción desengrasante del jabón. El bicarbonato, además, ayuda a mantener el fregadero libre de manchas sin rayar la superficie.

La mejor parte es que podés usar este método de manera preventiva: si lo aplicás una vez por semana, evitás que se acumulen residuos y prolongás la vida útil de las cañerías, todo sin químicos tóxicos. Una solución práctica, natural y segura para toda la familia.