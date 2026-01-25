Las manchas de grasa son difíciles de sacar pero hay un truco salvador.

Quitar las manchas de grasa de la ropa es fundamental para prolongar la vida útil de las prendas y mantenerlas en buen estado. Este tipo de manchas suele ser una de las más difíciles de eliminar, ya que el aceite se adhiere rápidamente a las fibras del tejido y, si no se trata a tiempo, puede quedar fijado de forma permanente.

Actuar con rapidez y utilizar métodos adecuados marca la diferencia entre recuperar una prenda o darla por perdida. Existen diversos trucos caseros que resultan muy efectivos para combatir la grasa sin recurrir a productos costosos. Uno de los más destacados es el uso de talco, un ingrediente simple que suele estar presente en cualquier hogar.

Al espolvorear talco sobre la mancha, este absorbe el exceso de grasa; luego solo hay que dejarlo actuar unos minutos, retirar el polvo y lavar la prenda como de costumbre. Además del talco, otros recursos como el detergente para platos, el bicarbonato o el jabón blanco pueden ayudar a descomponer la grasa y facilitar su eliminación.

Estos métodos caseros no solo son económicos y prácticos, sino que también permiten cuidar mejor los tejidos, evitando el desgaste que producen algunos productos químicos más agresivos.

Paso a paso para sacar las manchas de grasa de la ropa con talco

Actuar lo antes posible: Apenas se detecta la mancha de grasa, conviene tratarla de inmediato para evitar que se impregne en la tela y sea más difícil de remover.

Colocar la prenda sobre una superficie plana: Apoyar la ropa sobre una mesa o tabla y, si es necesario, colocar papel absorbente debajo de la mancha.

Cubrir la mancha con talco: Espolvorear una buena cantidad de talco sobre la zona afectada, asegurándose de que quede completamente cubierta.

Dejar actuar el talco: Esperar al menos 30 minutos para que el talco absorba la grasa. En manchas profundas, se puede dejar actuar varias horas o incluso toda la noche.

Ropa manchada.